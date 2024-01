Szalai vor Leihe von Hoffenheim nach Freiburg

Der SC Freiburg steht unmittelbar vor der Verpflichtung von Hoffenheims Attila Szalai. Der Verteidiger soll nach kicker-Informationen auf Leihbasis vom Kraichgau in den Breisgau wechseln.

Die Hoffnungen, die die TSG Hoffenheim in Attila Szalai im Sommer gesteckt hatten, waren groß, hatten die Kraichgauer doch vergleichsweise tief für den Ungarn in die Tasche gegriffen. Doch ein halbes Jahr später fällt die Bilanz ernüchternd aus: Nur viermal stand der 26-Jährige, der von Fenerbahce Istanbul nach Sinsheim gekommen war, in der Startelf. Bei seinem Debüt am ersten Spieltag gegen Freiburg (1:2, kicker-Note 4,5) wechselte Trainer Pellegrino Matarazzo Szalai bereits zur Pause wieder aus, dem Ungarn war im ersten Durchgang ein Eigentor unterlaufen.

Ausgerechnet der damalige Gegner Freiburg scheint für die Rückserie aber überzeugt von den Fähigkeiten Szalais, der nach "Sky"-Informationen, die sich mit denen des kicker decken, unmittelbar vor einem halbjährigen Leih-Wechsel in den Breisgau steht.

Dort ist Christian Streich noch auf der Suche nach einem Innenverteidiger, da unter anderem Philipp Lienhart schon seit einiger Zeit ausfällt, Kenneth Schmidt verletzt ist und nun auch noch Manuel Gulde Gelb-Rot-gesperrt ausfällt. Die TSG würde damit nach Kevin Vogt (zu Union Berlin) nun bereits den zweiten Innenverteidiger in diesem Winter abgeben. Eine Kaufoption wird es für Szalai nicht geben.