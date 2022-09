Svenssons Halbzeitansprache überrascht - Schmidts seltene Vorfreude

Entscheidend für den Mainzer Auswärtssieg in Mönchengladbach war die Phase nach der Pause. Über die Marschroute, die Coach Bo Svensson in der Halbzeit vorgegeben hatte, zeigte sich Sportdirektor Martin Schmidt im Anschluss überrascht.

"Wir haben einen mutigen Ansatz gewählt mit sehr hohen Außenverteidigern, das hat in der ersten Hälfte sehr gut gepasst offensiv", lobte Schmidt bei DAZN den Auftritt seines Teams, ohne zu verschweigen: "Es war auch sehr riskant. Wir hatten die ein oder andere Chance zu Beginn, laufen aber auch in zwei, drei unglaubliche Konter. Da liegt man normalerweise zurück, da hatten wir ein bisschen Spielglück."

Zwar hatte der Mainzer Power-Fußball die Gladbacher vor allem zu Beginn spürbar überrrascht und für ein Mainzer Übergewicht gesorgt, wie auch Stürmer Karim Onisiwo erklärte: "Wir haben uns gut vorbereitet und wussten, dass sie versuchen, spielerische Lösungen zu finden. Wenn du giftig bist und im richtigen Moment auslöst, kannst du Bälle klauen. Das haben wir geschafft und sie damit verunsichert."

Man sieht auch mal Dinger, die zehn Meter drüberfliegen. Martin Schmidt über Torschütze Aaron

Die größeren Chancen im ersten Durchgang hatte aber trotzdem durch Umschaltaktionen die Borussia - was Schmidt dazu veranlasste, von einer anderen Halbzeitansprache von Trainer Svensson auszugehen. "Ich war überrascht in der Pause", gestand der Schweizer ein. "Bo hat nur von Mut geredet: Weiter nach vorne spielen, drauf bleiben. Der ein oder andere hätte vielleicht gerne gehört: Kompakter und tiefer sein. Aber Bo war komplett das Gegenteil: Er hat den Mut angepriesen und wollte sich nicht ängstlich zurückziehen. So hat die zweite Hälfte dann begonnen."

Nämlich mit den entscheidenden Minuten der Partie: Die Rote Karte für Gladbachs Ko Itakura - und dem anschließenden Freistoßtreffer durch Aaron. "Im Training sieht man das von ihm sehr viel", erklärte Schmidt. "Man sieht aber auch mal Dinger, die zehn Meter drüberfliegen. Bei einem Spieler mit so einem Fuß ist das so, aber wenn er ihn trifft, dann trifft er ihn so."

In Sinsheim wackeln die Bruchweg-Boys

So stand am Ende der dritte Auswärtssieg der Saison - saisonübergreifend sogar der vierte. Das führte Schmidt zu einer seltenen Vorfreude: "Zum Glück kommt nächste Woche noch ein Auswärtsspiel." Dann könnte Mainz in Sinsheim sogar einen alleinigen Vereinsrekord aufstellen: Fünf Auswärtssiege in Folge schafften nicht einmal Thomas Tuchels "Bruchweg-Boys".