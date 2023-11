Svensson und Hasenhüttl keine Kandidaten bei Union

Nach dem Aus von Trainer Urs Fischer bei Union Berlin vor gut einer Woche kursierten in den Medien unter anderem die Namen Bo Svensson und Ralph Hasenhüttl als potenzielle Nachfolgekandidaten. Nach kicker-Informationen kommen aber beide Trainer nicht für den Posten in Frage. Svensson ist noch nicht bereit, nach seiner gut zweieinhalbjährigen Amtszeit in Mainz aktuell eine neue Aufgabe zu übernehmen. Beim FSV trat der 44-Jährige Anfang November zurück. Hasenhüttl ist dagegen schon seit einem Jahr ohne Job, im November 2022 wurde er bei Southampton entlassen. Im Anschluss hat sich der Österreicher in sein Privatleben zurückgezogen und bisher alle Jobanfragen abgeblockt.