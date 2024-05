Rödinghausens Flottmann beendet seine Karriere

Daniel Flottmann wird nach dem letzten Spieltag der Regionalliga West seine Karriere beenden. Der 39-jährige Kapitän und Abwehrchef des SV Rödinghausen wird künftig als Co-Trainer in einem Profi-NLZ arbeiten. Flottmann absolvierte in seiner Laufbahn über 100 Drittliga-Spiel und stand in über 400 Regionalliga-Partien auf dem Feld.