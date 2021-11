Svensson: "Plötzlich war komplettes Chaos"

Für Mainz 05 war mehr drin beim VfB Stuttgart als ein 1:2. Fehlende Durchschlagskraft und mangelhafte Defensivorganisation sind die Ursache für die erste Niederlage seit Mitte Oktober.

Trainer Bo Svensson legte den Finger in die Wunde: "Der Ball wird ins Aus gespielt, Stuttgart führt den Einwurf nicht mal schnell aus, trotzdem ist bei uns plötzlich komplettes Chaos. Dieses Verhalten hat für eine unnötige Niederlage gesorgt." Wie aus dem Nichts war das 2:1 der Stuttgarter in der 51. Minute gefallen. Auf der rechten Seite hatte Mainz den Ball ins Seitenaus gespielt, nach dem Einwurf waren die 05er sogar in der Überzahl, störten die VfB-Spieler jedoch nicht dabei, einen Seitenwechsel zu vollziehen. Links wurde Borna Sosa in Szene gesetzt, der seinen ersten Bundesligatreffer bejubeln durfte.

"Wir hatten die komplette zweite Hälfte im Griff und haben durch einen unnötigen Fehler das Gegentor bekommen. Danach hat Stuttgart überhaupt nichts mehr gemacht und war gefühlt kaputt. Das 2:2 lag in der Luft, deswegen ist es natürlich umso bitterer, dass wir es nicht geschossen haben", ärgerte sich Abwehrspieler Alexander Hack.

Auch der Vierfachwechsel in der 75. Minute, mit dem Svensson hinten auf Viererkette umstellte und das System etwas offensiver ausrichtete, brachte nicht den gewünschten Erfolg. Der Trainer hatte auf "ein bisschen mehr Druck" gehofft, doch das Flügelspiel lahmte auch mit den frischen Kräften, die Flanken landeten meist am ersten Pfosten, wo die Bälle von den kopfballstarken Stuttgartern oder VfB-Keeper Florian Müller entschärft wurden.

Nach vier Bundesligaspielen ohne Niederlage und dem Gewinn von acht Punkten droht Mainz nun zu Hause gegen den VfL Wolfsburg und eine Woche später beim FC Bayern München ein weiteres Abrutschen in der Tabelle, wo sich der FSV mit 18 Zählern allerdings ein gewisses Punktepolster angefuttert hat.