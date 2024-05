Stuttgarter Kickers lassen Campagna und Leon Maier gehen

Die Stuttgarter Kickers werden die Verträge von Luigi Campagna und Leon Maier auslaufen lassen. Mit Campagna geht ein routinierter Mittelfeldspieler, der in der abgelaufenen Vizemeister-Saison 22-mal in der Regionalliga zum Einsatz kam. Maier kam auf 15 Partien. Sportdirektor Marc Stein betont in einer Meldung: "Unabhängig vom Ausgang der Saison haben wir gemeinsam mit den Spielern beschlossen, dass die Verträge über die Saison nicht verlängert werden. Solche Entscheidungen sind nie leicht."