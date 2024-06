Evseev verlängert in Meppen und steigt ins Scouting ein

Willi Evseev wird auch in der kommenden Saison für den SV Meppen auflaufen. Der 32-jährige Mittelfeldspieler hat seinen Vertrag verlängert und geht damit in seine sechste Saison bei den Emsländern. "Ich freue mich sehr über die Vertragsverlängerung und ganz besonders auf die kommende Spielzeit“, sagt Evseev und verrät: „Gleichzeitig bereite ich meine Karriere nach der Karriere vor und werde verstärkt im Scouting beim SVM eingesetzt. Ich habe gerade mein Studium abgeschlossen und will jetzt im Scouting Erfahrungen sammeln.“