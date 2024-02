Das Pokal-Aus bedeutete bereits die dritte Pflichtspielniederlage der Stuttgarter in der fünften Partie des Jahres. Mainz war ebenfalls unter der Woche im Einsatz (1:1 im Nachholspiel gegen Union) und wartet seit dem 4. November auf den ersten Sieg. Seit dem 2:0 gegen RB sprangen in zehn Partien nur sechs Remis bei vier Niederlagen heraus. Vor allem in der Offensive hapert es, nur 15 Tore gelangen den Nullfünfern bislang, ungefährlicher ist nur Köln (14).