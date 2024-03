Seit acht Spielen ist Stuttgart in der Bundesliga ungeschlagen (sieben Siege, ein Remis). Nach der Niederlage der Bayern am gestrigen Abend gegen Dortmund kann der VfB mit einem weiteren Sieg bis auf einen Punkt an die zweitplatzierten Münchner heranrücken. Aber: In der Hinrunde in Heidenheim verlor Stuttgart mit 0:2.