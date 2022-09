Stürmen Polter und Terodde endlich zusammen?

Bislang haben Simon Terodde und Sebastian Polter noch keine einzige Minute gemeinsam auf dem Platz gestanden, das Revierderby gegen den VfL Bochum könnte nun die ideale Gelegenheit sein, um beide Stürmer in die Startaufstellung zu beordern.

Nach der Verpflichtung von Sebastian Polter machte Schalkes Trainer Frank Kramer kein Geheimnis daraus, dass er sich eine Doppelspitze mit Polter und Simon Terodde vorstellen kann. "Sie sind beide wuchtige Stürmer mit einer ähnlichen Statur und Körperlänge, aber es sind zwei Stürmer mit klarer Akzentuierung", sagte Kramer im Juli im kicker-Interview. "Sebastian ist der Typ Abrissbirne. Der, der sich an den gegnerischen Verteidigern aufreiben will und diesen Kampf für sein Spiel braucht. Simon ist eher der Typ Schleicher, der die direkten Duelle mit Verteidigern nicht zwingend sucht, sondern einen sehr guten Blick für Schnittstellen hat. Ich glaube fest daran, dass sie sich auf dem Feld gut ergänzen können."

Die Realität sieht bisher ganz anders aus. Terodde und Polter haben noch kein einziges Mal gemeinsam auf dem Platz gestanden. Beim 5:0 im Pokal gegen den Bremer SV fiel Terodde aus, Polter spielte durch und versiebte reihenweise Chancen. Beim Ligaauftakt in Köln begann Polter, Terodde kam für ihn in der 89. Minute ins Spiel. In den vier Partien danach ersetzte Polter jeweils Terodde: Gegen Gladbach (2:2) nach 66 Minuten, in Wolfsburg (0:0) und gegen Union Berlin (1:6) jeweils nach 71 Minuten, zuletzt in Stuttgart (1:1) nach 65 Minuten.

Eine Formation wäre denkbar - Motivation ist gegeben

Beide Mittelstürmer spielen bislang eine enttäuschende Saison, immerhin erzielte Terodde gegen den VfB mittlerweile sein erstes Bundesligator für Schalke 04. Vielleicht funktionieren sie gemeinsam besser. Das Revierderby gegen den VfL Bochum am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wäre eine ideale Gelegenheit, um Polter und Terodde erstmals als Duo aufzubieten, zum Beispiel in einer Formation, in der zugleich zwei Sechser für defensive Stabilität sorgen könnten - das 4-2-2-2 etwa hatte Kramer einst im kicker-Interview als "denkbar" bezeichnet.

Für den Schuss Extramotivation ist gesorgt: Polter und Terodde haben beide eine VfL-Vergangenheit. Während Teroddes Zeit beim VfL schon länger zurückliegt (72 Spiele, 47 Tore, 14 Assists zwischen 2014 und 2016), avancierte Polter in der Saison 2021/22 mit zehn Toren zum besten Bochumer Stürmer. Und das, obwohl er auch damals einen schwierigen Start hatte: In seinen ersten elf Einsätzen waren ihm nur zwei Tore gelungen. "Gegen seinen Ex-Verein zu spielen, hat für einen Spieler immer eine besondere Bedeutung", sagt Kramer. Eine solche "Konstellation bringt ein paar Motivationskörner mehr".

In die Karten könnte Schalke spielen, dass der Gegner aktuell mehrere große Baustellen hat, auf und neben dem Platz und unabhängig von den Diskussionen um Trainer Thomas Reis. Das Ligaschlusslicht hat noch keinen einzigen Punkt geholt, die Defensive ist mit 15 Gegentoren die schwächste der Liga, die Abwehrreihe alles andere als eingespielt, vier Gegentore nach Ecken sind Liga-Negativwert, darüber hinaus wirkt es nicht erst seit dem Ausraster von Torwart Manuel Riemann derzeit so, als befinde sich in Sachen Teamgeist bei Bochum einiges im Argen. Auf Schalke haben sie derweil mit Blick auf sich selbst "das Gefühl, dass wir ein gutes Miteinander und ein gutes Gespür für die Gruppe haben", wie es Sportdirektor Rouven Schröder ausdrückt.

Gegen den VfL ist Attacke angesagt. Die Mannschaft muss endlich den ersten Saisonsieg einfahren, nachdem sie ihn in Stuttgart leichtfertig vergeben hatte. Polter und Terodde könnten diesmal den Unterschied ausmachen, meint auch Kramer. "Wir haben zu beiden vollstes Vertrauen", sagt der Trainer. "Beide gemeinsam zu bringen, kann immer auch eine Menge Wucht erzeugen." Sicher ausfallen wird hingegen Innenverteidiger Marcin Kaminski (Risswunde), der Einsatz von Thomas Ouwejan ist fraglich.