Riemann beleidigt Mitspieler und bittet um Entschuldigung

Bochums Torwart Manuel Riemann hat im Training einen Mitspieler übel beleidigt. Seine Entschuldigung folgte später via soziale Medien.

Bochums Torwart Manuel Riemann hat für eine verbale Entgleisung im Dienstagstraining des VfL um Entschuldigung gebeten. "Ich habe heute beim Training ein Wort benutzt, das benutzt man nicht. Leute fühlen sich dadurch diskriminiert, wenn man dieses Wort benutzt", sagte Riemann in einem später auf seinem Instagram-Konto veröffentlichten Video. "Ich möchte es auch nicht wiederholen. Ich wollte mich einfach nur dafür entschuldigen."

Der 33-Jährige, der sehr impulsiv und auch im Training voll bei der Sache ist, ergänzte: "Ich bin in dem Moment meiner Vorbildfunktion nicht gerecht geworden und habe auch meinen Charakter, den ich eigentlich habe, nämlich Leuten, die Hilfe brauchen, zu helfen, nicht widergespiegelt." Die Entgleisung habe den Hintergrund, dass er nicht gerne verliere.

Die Frage, ob beim VfL bereits die Nerven blank liegen oder einfach nur Leben im Team ist, beantwortete Riemann gleich selbst und erklärte: "In dem Moment haben wir verloren, ich war sauer. Es zeigt einfach nur, dass die Mannschaft lebt und dass wir nicht gerne verlieren."

Seinen Fehler räumte er dennoch ein: "Da muss man sich aber anders verbal äußern und nicht so, wie ich das heute getan habe. In diesem Sinne wollte ich mich bei allen entschuldigen und niemanden diskriminieren. Ich hoffe, ihr nehmt die Entschuldigung an."

Das dürfte vor allem in Richtung seines Teamkollegen Gerrit Holtmann gerichtet sein. Laut WAZ war nämlich Holtmann Ziel von Riemanns Frust im Training. Das Training wurde demnach auch auf Anordnung von Trainer Thomas Reis ohne die beiden Spieler fortgesetzt.

In Bochum ist nach dem Null-Punkte-Fehlstart bereits ordentlich Druck auf dem Kessel. Auch Trainer Reis steht vor dem Duell am Samstag beim FC Schalke auf der Kippe.