Streik in Dortmund: BVB warnt vor "sehr unpopulären Entscheidungen"

Wegen eines Warnstreiks, der den Dortmunder Nahverkehr vollständig lahmlegt, droht rund um das BVB-Heimspiel gegen Leipzig am Freitag ein An- und Abreisechaos. Der Klub appelliert an die Fans.

Mit 81.365 Zuschauern ist der Signal-Iduna-Park ausverkauft, wenn Borussia Dortmund RB Leipzig am Freitagabend zum Bundesliga-Topspiel empfängt. Doch es ist fraglich, ob sie alle pünktlich zum Anstoß um 20.30 Uhr (LIVE! bei kicker) auf ihren Plätzen sein werden.

Wegen eines ganztägigen Warnstreiks, zu dem die Gewerkschaft ver.di im Rahmen der laufenden Tarifverhandlungen für den Öffentlichen Dienst aufgerufen hat, werden auch in Dortmund am Freitag keinerlei Busse und Stadtbahnen unterwegs sein. Und weil erfahrungsgemäß rund 30.000 Fans zu BVB-Heimspielen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, droht vor und nach dem Spiel ein chaotisches Geduldsspiel.

In Stadionnähe finden am Freitag weitere Großveranstaltungen statt

Nach Klubangaben wird der weitestgehende Ausfall des ÖPNV auch noch andere Großveranstaltungen in Stadionnähe "mit voller Wucht treffen". So werden am Freitag in den Westfalenhallen rund 20.000 Besucher bei einer Motorradmesse erwartet, ehe abends Comedian Bülent Ceylan vor etwa 4000 Anhängern auftreten wird. Bis 18 Uhr sind darüber hinaus zwei Großdemonstrationen in der Stadt angemeldet.

Vor diesem Hintergrund hat der BVB nach drei Arbeitstreffen unter anderem mit der Bundespolizei, der Landespolizei, dem Dortmunder Nahverkehrsunternehmen DSW21, der Feuerwehr, dem örtlichen Ordnungs- sowie Tiefbauamt mehrere Empfehlungen für die Fans zusammengetragen und bittet schon jetzt um "ein Höchstmaß an Geduld". Die zuständigen Institutionen könnten gezwungen sein, "kurzfristig sehr unpopuläre Entscheidungen treffen zu müssen", heißt es in der BVB-Mitteilung, ohne ins Detail zu gehen.

Fans sollen zu Fuß oder mit dem Rad kommen

Der BVB empfiehlt allen Anhängern, nicht nur sehr früh, sondern vor allem auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad zum Stadion zu kommen. Der Hauptbahnhof sei mit Zügen der Deutschen Bahn und S-Bahnen erreichbar, die zwar nicht bestreikt werden, aber überlastet sein könnten. Von dort betrage der Fußweg zum Stadion 40 Minuten. An Autofahrer appelliert die Borussia, nicht am oder rund ums Stadion zu parken. Auch an einigen Bushaltestellen dürfe in Rücksprache mit DSW21 geparkt werden.

Zur Abreise, für die bei Heimspielen normalerweise Stadtbahnen im Minutentakt zur Verfügung stehen, schreibt der BVB schon jetzt: "Habt keine Eile beim Verlassen des Stadions, bewahrt Ruhe, kalkuliert auch längere Warte-/Verweilzeiten mit ein und denkt bei all Euren individuellen Planungen immer auch an Euch möglicherweise begleitende Kinder und Jugendliche sowie deren Sicherheit."