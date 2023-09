Streich hadert: "Wir haben unglücklich und unverdient verloren"

Die aufregende Partie des SC Freiburg gegen Borussia Dortmund (2:4), die von Führungswechseln und vielen Zweikämpfen geprägt war, stand hinterher nicht nur dem Freiburger Coach ins Gesicht geschrieben.

"Das Ergebnis entspricht nicht dem Spielverlauf, weil wir besser waren als dieses Ergebnis", sagte Christian Streich auf der Pressekonferenz nach der Partie. "Das Ergebnis ist brutal für uns, aber wir müssen damit leben und hatten letztes Jahr auch Spiele, in denen wir nicht besser waren und trotzdem gewonnen haben", haderte der Freiburger Trainer, dem auch der drohende Ausfall von gleich vier Spielern für die kommenden Aufgaben schmerzte. "Es tut heute brutal weh, das Spiel heute so zu verlieren. Zudem sieht 'Chico" (Nicolas Höfler; Anm. d. Red.) die Rote Karte und 'Gregor' (Michael Gregoritsch; Anm. d. Red.) ist verletzt. Da brauche ich erst einmal einen Tag dafür, denn das ist nicht das, was ich auf dem Platz gesehen habe. Aber das ist die Realität."

Gregoritsch, Höler und Lienhart angeschlagen

Neben Höfler, der in der Schlussphase - und noch beim Spielstand von 2:2 - die Rote Karte sah und so das Spiel nicht beendete, und Michael Gregoritsch (schon nach rund 30 Minuten) muss auch noch Lucas Höler angeschlagen ausgewechselt werden. "Ich kann noch nichts sagen, sie liegen auf der Massagebank und werden behandelt. Ich weiß nicht, wie es aussieht - auch bei Philipp Lienhart. Wir müssen auch mal morgen abwarten, wenn das Adrenalin draußen ist", beschrieb Streich die personelle Situation.

Angesichts des Ausfalls von Kapitän Christian Günter (erneuter Unterarmbruch) drohen den Freiburgern neben einer Sperre in der Bundesliga für Höfler am Sonntag kommender Woche bei Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr) also auch weitere verletzungsbedingte Ausfälle, mindestens für die Europa-League-Partie bei Olympiakos Piräus schon am Donnerstag (21 Uhr).

Streich: "Kann knallharte Saison werden"

Gerade die besondere Rolle seines Kapitäns betonte Streich am Samstagabend noch einmal: "Christian Günter ist sehr wichtig für uns, er kennt den SC Freiburg, alle Trainer und auch mich in- und auswendig", so der 58-Jährige Streich, der am Beispiel von Vincenzo Grifo beschrieb, dass sein Team in Abwesenheit Günters zusammenrücken müsse. "'Vince' ist der zweite Kapitän und ist sehr gut damit umgegangen, dass er nicht von Anfang an gespielt hat. Sehr gut. Deswegen kam er auf den Platz, hatte den Kopf frei und konnte ein gutes Spiel machen. Das ist die Basis", so Streich.

Anschließend schwor der Coach sein Team und das Freiburger Umfeld auf ein möglicherweise schwierigere Zeit in dieser Saison ein: "Die letzten beiden Jahre ist bei uns alles nur hoch gelaufen. Wir wissen, dass es dieses Jahr durchaus eine knallharte Saison werden kann. Ich weiß es auf jeden Fall, das ist das Wichtigste. Wir spielen nächste Woche in Frankfurt, da kann man sich vorstellen, was da los sein wird. Wenn die Mannschaft sich so präsentiert wie heute, bin ich positiv. Wenn sie sich so präsentiert wie in Stuttgart, bin ich negativ - und zwar richtig. Nur so wie heute, alles andere geht nicht. Und trotzdem haben wir heute verloren, aber wir haben unglücklich und unverdient verloren. Das ist wichtig. "