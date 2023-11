Streich bedient: Röhl fällt nach Foul "aller Wahrscheinlichkeit nach" aus

Eigentlich waren es für Merlin Röhl zwei erfolgreiche Spiele bei der U 21. Der Freiburger verbuchte ein Assist und ein Tor, wurde allerdings auch folgenschwer gefoult.

Es lief die 69. Spielminute im EM-Quali-Spiel zwischen der deutschen U 21 und Polen. Deutschland hatte die Führung der Gäste in der 57. Minute durch Eric Martel ausgeglichen und wollte nun mehr, dann wurde Merlin Röhl von Kajetan Szmyt übel gefoult. Der Übeltäter sah nur Gelb, wobei Rot die richtige Farbe gewesen wäre. Neben Gelben Karten für die meckernden Marton Dardai und Trainer Antonio Di Salvo hat die Aktion auch Auswirkungen auf den SC Freiburg, wie Christian Streich auf der Pressekonferenz am Donnerstag verriet.

Bei dem gesundheitsgefährdenden Einsteigen von Szmyt habe Röhl eine "tiefe Risswunde" erlitten und nur "wegen des Adrenalins und des geschlossenen Schuhs" noch durchgespielt. So war dem 21-Jährigen nach Nik Woltemades 2:1 sogar noch der Treffer zum 3:1-Endstand gelungen - die vermeintlich perfekte Woche nach dem Assist beim 4:1 über Estland.

Wunde fällt erst nach Schlusspfiff auf

Erst nach dem Spiel sei die Wunde nach Öffnen des Schuhs zu sehen gewesen, es wurde eine Gewebeverletzung festgestellt, die genäht werden musste. Eine größere Verletzung wie Bänderriss oder gar eine Achillessehnenverletzung konnte aber ausgeschlossen werden. Trotzdem werde Röhl "aller Wahrscheinlichkeit nach ausfallen", so Streich.

Somit steht der zuletzt flexibel einsetzbare Mittelfeldspieler dem Sport-Club am Samstag (15.30 Uhr) gegen Darmstadt nicht zur Verfügung. "Das ist sehr unangenehm und ärgert mich sehr", sagte Streich. Im Breisgau ist man ohnehin auf der Suche nach Verstärkungen für die Mittelfeldzentrale, nun fällt ein zuletzt so stark in Form befindlicher Spieler erst einmal aus. Bei den anderen Spielern sei es "soweit okay".