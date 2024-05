Strauch bleibt Kölns U 21 erhalten

Georg Strauch hat seinen Vertrag beim 1. FC Köln bis 2025 verlängert. Damit geht der 23-jährige Mittelfeldspieler in seine fünfte Saison bei der U 21 der Geißböcke. Dort soll er weiter reifen und zudem Führungsaufgaben übernehmen. Strauch, der 2014 in die Jugend der Kölner wechselte, schaffte 2021 den Sprung zu den Profis, wurde dann aber von einer schweren Knieverletzung zurückgeworfen. "Wir kennen Georgs Qualitäten auf und neben dem Platz und sind uns sicher, dass seine Entwicklung noch nicht am Ende ist", zeigt sich Lukas Berg, Bereichsleiter Nachwuchsfußball beim Effzeh, in einer Meldung überzeugt.