Neuer Vertrag? Bayern erster Ansprechpartner für Kimmich

Joshua Kimmich gibt sich in Vertragsangelegenheiten entspannt: "Die Situation für mich ist ja nicht ungewiss, sondern ganz klar: Ich habe noch ein Jahr Vertrag", sagte der Bayern-Profi am Samstag im EM-Quartier der DFB-Auswahl in Herzogenaurach. Aktuell konzentriere er sich "komplett auf die EM", in sicherlich danach stattfindenden Gesprächen mit dem Verein sei "der FC Bayern mein erster Ansprechpartner", meinte der 29-Jährige. Dabei werde sich auch herausstellen, in welche Richtung der Verein denke.