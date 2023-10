Störche kämpfen "wie Löwen": Holstein Kiel schließt zur Spitze auf

Holstein Kiel weist nach dem Sieg bei Hansa Rostock nicht nur die beste Auswärtsbilanz auf, sondern nähert sich auch in der Gesamttabelle immer weiter der Tabellenspitze an.

Kaum zu erkennen in der Jubeltraube: Fiete Arp leitete mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 Kiels Auswärtssieg in Rostock ein. Getty Images

Lediglich zweimal war Fiete Arp nach seinem letzten Pflichtspieltreffer bei der 2:3-Niederlage gegen Magdeburg am 20. Spieltag der Vorsaison noch in der Startelf der Störche gestanden. Am gestrigen Sonntag war es nun wieder einmal so weit: Marcel Rapp setzte von Beginn an auf den 23-Jährigen, der das Vertrauen seines Trainers sofort zurückzahlte.

Arp belohnt sich für Trainingsaufwand

Nachdem erst die Hausherren aus Rostock durch Christian Kinsombi in Führung gegangen waren, leitete der Angreifer mit seinem Treffer in der 33. Minute den wichtigen 3:1-Auswärtssieg der Kieler selbst ein. Etwas untypisch für einen Mittelstürmer lauerte Arp bei einem Eckball der Gäste an der Strafraumkante, wo der Ball schließlich über Umwege landete. Per Direktabnahme zog Kiels Nummer 20 ab und schlenzte den Ball unter leichter Mithilfe des abfälschenden Gegenspielers Nico Neidhart mit dem Außenrist ins rechte Eck.

Für den - in dieser Spielzeit - Startelf-Debütanten kam der vielversprechende Auftritt des Teams im Gegensatz zu seinem unvermittelten Ausgleichstreffer nicht aus dem Nichts. "Ich war überzeugt davon, dass wir heute ein gutes Spiel machen werden", wird Arp auf der Vereinswebsite zitiert. Dass er sich nach zuvor lediglich auf zwei Kurzeinsätze gegen Magdeburg (2:4) und Hertha BSC (2:3) plötzlich in der Startelf der Störche wiederfand und dazu auch noch ein Tor erzielte, habe er sich "über Wochen im Training erarbeitet".

Becker: "Heute haben wir es in Perfektion gemacht"

Innenverteidiger Timo Becker, für den der Treffer zum Endstand nach seinem Torerfolg beim vorherigen 1:1 gegen Elversberg bereits der zweite der Saison gewesen war, stellte nach dem Spiel insbesondere die Moral und Nervenstärke der Mannschaft in den Vordergrund: "Wir haben uns nach dem Rückstand zurückgekämpft. Generell haben wir schon öfter gezeigt, dass wir zurückkommen können, aber heute haben wir es in Perfektion gemacht", so der 26-Jährige, der ausführte: "Wir haben gekämpft wie Löwen. Es war sehr schön, den Auswärtssieg zu feiern."

Stichwort Auswärtssieg: Davon fuhren die Störche in dieser Saison bereits vier ein, womit sie die Auswärtstabelle weiter anführen. Verbesserungspotential gibt es derweil noch vor heimischen Publikum, das bis dato nur zwei Siege aus fünf Partien bejubeln durfte. Um auch diese Bilanz aufzuhübschen und um in der Gesamttabelle weiter in unmittelbarer Nähe zur Tabellenspitze zu bleiben, geht es für den derzeitigen Drittplatzierten der 2. Bundesliga darum, am kommenden Sonntag gegen Nürnberg die nächsten Punkte einzufahren (13.30 Uhr).