Stindls Zukunft ist offen

Ob Lars Stindl auch in der nächsten Saison für den Karlsruher SC spielen wird, ist noch ungewiss. Weil der 35-Jährige aufgrund von Wadenproblemen in diesem Kalenderjahr noch kein einziges Spiel bestritten hat, stehen die Verhandlungen derzeit hintenan. "In diesem Umfeld wollen wir nicht in Zukunftsgespräche reingehen", erklärte KSC-Sportchef Sebastian Freis in einem Sky-Interview. Nach fünf Jahren bei Hannover 96 und acht Saisons bei Borussia Mönchengladbach hatte es Stindl im vergangenen Sommer wieder in den Wildpark verschlagen. In seiner bisherigen Saisonbilanz stehen 16 Einsätze, drei Tore und fünf Vorlagen.