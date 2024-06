Berichte: Mallorca befasst sich mit Hummels

Mats Hummels wird den BVB verlassen - das steht fest. Zuletzt wurde der Verteidiger mit der AS Roma in Verbindung gebracht. Die "Mallorca Zeitung" berichtet nun, dass sich der örtliche RCD Mallora mit dem Weltmeister von 2014 befasst. Laut "Sky" kann sich Hummels ein Wechsel auf die Urlaubsinsel auch gut vorstellen, konkrete Verhandlungen mit dem Tabellen-15. der Vorsaison in La Liga habe es aber noch nicht gegeben.