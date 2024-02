"Steht vor großartiger Zukunft": TSG belohnt Tohumcu mit neuem Vertrag

2028 statt 2026: Die TSG Hoffenheim hat den Durchbruch von Eigengewächs Umut Tohumcu honoriert und den noch 2,5 Jahre gültigen Vertrag vorzeitig ausgeweitet. Die Verantwortlichen sparen nicht mit Lob.

Abgeklärt wie ein erfahrener Profi: Umut Tohumcu beeindruckt in Hoffenheim. IMAGO/Christian Schroedter

Anton Stach? Finn Ole Becker? Sie müssen sich beide zurzeit hinten anstellen. Umut Tohumcu genießt für den Platz neben Grischa Prömel auf der Hoffenheimer Doppel-Acht das Vertrauen von Trainer Pellegrino Matarazzo - und zahlt das mit Leistung zurück.

Bei einem höchst vorzeigbaren kicker-Notenschnitt von 3,21 steht der 19-Jährige aktuell - und wurde nun für seine Leistungen mit einer Vertragsverlängerung belohnt. Am Freitag gaben die Kraichgauer bekannt, dass sie Tohumcu bis 2028 an den Klub gebunden haben. Das alte Papier hatte noch bis 2026 gegolten.

"Umut ist ein Spieler mit enormem Potenzial, der in den vergangenen Monaten in der Bundesliga bereits bemerkenswerte Leistungen gezeigt hat. Umut kann perspektivisch eine zentrale Rolle in unserem Team einnehmen und steht vor einer großartigen Zukunft, wenn er genauso unnachgiebig weiterarbeitet wie bisher", lobt TSG-Geschäftsführer Alexander Rosen den gebürtigen Offenburger.

"Beeindruckendes Spielverständnis"

Bemerkenswert ist dabei vor allem die Konstanz des deutschen U-20-Nationalspielers, gerade in Anbetracht des Alters. In keiner Partie dieser Saison erhielt er eine Note unterhalb von 3,5. Im vergangenen August war Tohumcu mit der Fritz-Walter-Medaille in Bronze ausgezeichnet worden - hinter Youssoufa Moukoko (Gold) und Brajan Gruda (Silber).

"Sein beeindruckendes Spielverständnis, seine exzellente Technik und nicht zuletzt seine mentale und physische Robustheit sind außergewöhnlich für einen erst 19 Jahre alten Spieler, dessen Entwicklung noch lange nicht abgeschlossen ist", stimmt Pirmin Schwegler, Leiter Profifußball bei der TSG, in Rosens Lobeshymne ein.

Seine erste große Schlagzeile hatte Tohumcu schon 2017 geschrieben - mit einem Einwurf. Als Balljunge warf er die Kugel aus dem Seitenaus Andrej Kramaric zu, der per Einwurf Mark Uth zum 1:0 gegen den FC Bayern bediente. Am Ende stand ein 2:0-Sieg, woraufhin TSG-Trainer Julian Nagelsmann den Nachwuchskicker lobte: "Die Balljungen sind angehalten, das Spiel schnell zu eröffnen. Das kennen sie aus unseren Nachwuchsmannschaften. Er hatte eine gute Beteiligung am Tor."