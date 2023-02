Statement zu Neuer: Salihamidzic weiß nichts von Hoeneß' Zeitplan

Nach dem umstrittenen Interview von Manuel Neuer kündigte Ehrenpräsident Uli Hoeneß ein baldiges Statement der Bayern an. Sportvorstand Hasan Salihamidzic weiß aber nichts von diesem Zeitplan.

Es waren Aussagen, mit denen Hoeneß jüngst aufhorchen ließ. Der "Leipziger Volkszeitung" sagte Bayerns Ehrenpräsident: "Das Interview hat für Wirbel und Aufregung gesorgt und auch mich überrascht. Die Medien haben in den ersten Tagen den Taktstock und die Deutungshoheit übernommen, das darf und wird nicht so bleiben." Stattdessen stünde bald ein Statement an. "Die Verantwortlichen des FC Bayern werden sich in Kürze zu der Angelegenheit öffentlich äußern, rund ums Paris-Rückspiel (8. März; Anm. d. Red.) könnte dafür der richtige Zeitpunkt sein", so Hoeneß.

Am Samstagnachmittag vor dem Auswärtsspiel in Mönchengladbach wurde Salihamidzic mit den Aussagen von Hoeneß konfrontiert - und zeigte sich irritiert. "Ich weiß jetzt nicht, was er meinte", erklärte Bayerns Sportvorstand bei "Sky" mit einem Lächeln: "Oliver (Kahn; Anm. d. Red.) und ich haben gleich nach dem Interview reagiert. Übrigens habe ich Uli gesagt, dass wir mit Manuel sprechen werden. Ansonsten müsst ihr das den Uli fragen. Vielleicht ist er auch ein wenig falsch verstanden worden."

"Vielleicht fragt ihr ihn selber"

Salihamidzic habe sich ob der wichtigen sportlichen Aufgaben "damit überhaupt nicht beschäftigt". Das Erreichen der kurzfristigen Ziele genieße in München absolute Priorität. Weswegen der 46-Jährige in Bezug auf Hoeneß wiederholte: "Ich weiß jetzt nicht, was er meinte. Vielleicht fragt ihr ihn selber."

Ob Neuer eine Strafe zu befürchten habe, wurde Salihamidzic noch gefragt. "Wir werden erstmal ein Gespräch führen", kündigte der Ex-Profi an und bestätigte kurz darauf, dass dieses noch nicht stattgefunden hat. "Nach dem Gespräch werden wir sehen, wie wir reagieren", so Salihamidzic. "Das Wichtigste ist, dass wir das erstmal intern lösen."

Dass Hoeneß beim Thema Neuer "keine unüberbrückbaren Differenzen" sehe, wollte Salihamidzic weder bejahen noch verneinen. "Natürlich haben wir erstmal in der Kabine gesprochen", so Bayerns Sporvorstand. "Manuel macht seine Reha, ich sehe ihn jeden Tag. Wir haben ja ein gutes Verhältnis. Dass ich von dem Interview natürlich nicht begeistert war, ist auch klar." Das Gespräch mit Neuer soll Klarheit bringen. Eile haben die Bayern-Verantwortlichen dabei nicht.