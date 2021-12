Start ohne Silas

Nach den beiden positiven Corona-Fällen Kostantinos Mavropanos und Mateo Klimowicz führt beim Trainingsauftakt ein unklares Testergebnis bei Silas dazu, dass der Angreifer vorsichtshalber ebenfalls nicht mittrainieren kann.

Pünktlich um 15 Uhr versammelte Pellegrino Matarazzo zu seinem heute zweijährigen Jubiläum als VfB-Chefcoach seine Spieler auf dem Trainingsplatz um sich, richtete ein paar Worte an sie und pfiff zur ersten Übungseinheit auf dem Weg in die Rückrunde.

Klarheit erst am Freitag

Dabei fehlte ausgerechnet Hoffnungsträger Silas, dessen zuvor abgenommener Corona-Schnelltest kein eindeutiges Ergebnis brachte. Um kein Risiko einzugehen, wurde der 23-Jährige unverrichteter Dinge wieder nach Hause geschickt. Ein ebenfalls, wie bei allen Spielern angewandter PCR-Test soll morgen Aufschluss bringen, ob Silas wirklich infiziert ist und in häusliche Isolation muss.

Mavropanos und Klimowicz fehlen wohl in Fürth

Ärgerlich für die Stuttgarter, die bereits auf Mavropanos und Klimowicz verzichten müssen, die nach positiven Resultaten in ihren Heimatländern Griechenland und Argentinien in Quarantäne festsitzen und wahrscheinlich für die Partie zum Auftakt bei der SpVgg Greuther Fürth ausfallen dürften. Bei Silas besteht zumindest die Hoffnung, dass sich der Schreck über das heute unklare Ergebnis des Schnelltests morgen in Wohlgefallen auflöst.

Frische Gesichter beim Trainingsauftakt

Heute ebenfalls nicht dabei ist Omar Marmoush, der Teil der ägyptischen Nationalmannschaft für den anstehenden Afrika-Cup ist, und Mo Sankoh, der noch bis zum Sommer wegen seiner im vergangenen August zugezogenen schweren Knieverletzung fehlen wird. Dafür runden Mittelfeldspieler Raul Paula (17) und Torjäger Thomas Kastanaras (18) die Trainingsgruppe ab. Die beiden U-19-Offensivtalente dürfen bis auf Weiteres bei den Profis reinschnuppern. Wie vor ihnen schon Alexis Tibidi (18), der in der Hinrunde sogar zu Einsatzminuten in der Bundesliga kam und heute noch dabei ist.

