"Starkes Zeichen": Xabi Alonso verlängert vorzeitig bei Bayer 04 Leverkusen

Bayer 04 Leverkusen hat Trainer Xabi Alonso mit einem neuen Arbeitspapier ausgestattet. Wie der Verein am Freitag mitteilte, verlängert der 41-Jährige seinen ursprünglich bis 2024 laufenden Vertrag um weitere zwei Jahre.

Erst im Oktober des vergangenen Jahres hatte Xabi Alonso das Traineramt bei der Werkself übernommen und nach einem verpatzten Start mit nur einem Sieg aus den ersten acht Ligaspielen die Saison herumgerissen.

In der Bundesliga landete Bayer am Saisonende noch auf Rang sechs und damit im europäischen Geschäft. Zudem führte der Spanier sein Team bis ins Halbfinale in der Europa League. Die Belohnung folgt nun in Form einer vorzeitigen Vertragsverlängerung bis Sommer 2026.

"Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen, das Bayer 04 in mich setzt. Die Tatsache, dass wir in der sportlichen Ausrichtung von derselben Idee und derselben Richtung überzeugt sind, sorgt für große Nähe und Vertrauen zwischen den Klub-Verantwortlichen und mir", wird der Fußballlehrer in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert.

Xabi Alonso will nach "positiver" Saison noch mehr

Er habe bei seiner Arbeit in Leverkusen "großen Spaß" und sehe die vergangene Saison "positiv". "Aber ich möchte mehr, genau wie der Verein. Daran arbeiten wir jetzt zielstrebig weiter", erklärte Alonso.

Zuletzt wurde der ehemalige Mittelfeldstratege immer mal wieder mit einem Wechsel zu anderen Klubs in Verbindung gebracht. Mit der Verlängerung des ursprünglich nach der kommenden Saison auslaufenden Vertrags habe man nun aber "ein starkes Zeichen für unseren Verein" gesetzt, freute sich Werner Wenning, Vorsitzender des Gesellschafterausschusses von Bayer 04.

Vertragsverlängerung "Ausdruck großer Wertschätzung"

Im Juli hatte der Chefcoach eine vorzeitige Vertragsverlängerung in Leverkusen noch offen gelassen, umso mehr freut es die Verantwortlichen, nun den neuen Deal in trockene Tücher gebracht zu haben.

"Wir waren in einer schwierigen Situation und man sah zwar in Xabi einen Weltstar, aber eben auch einen unerfahrenen Trainer, der noch nie ein Top-Team geführt hatte. Dennoch war ich von Anfang an von seiner Kompetenz überzeugt, und Xabi war überzeugt von der Qualität unserer Mannschaft", blickt Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes auf den vergangenen Oktober zurück.

Gemeinsam habe man Widerstände überwunden und für Bayer 04 wieder "allerbeste Perspektiven geschaffen", so Rolfes weiter. "Die jetzige Vertragsverlängerung ist Ausdruck großer Wertschätzung und gegenseitigen Vertrauens.“