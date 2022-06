"Starker Standardschütze": Beste verlässt Werder und geht nach Heidenheim

Jan-Niklas Beste hat einen neuen Verein gefunden: Der Offensivmann, zuletzt von Werder Bremen an Jahn Regensburg verliehen, bleibt der 2. Liga erhalten und stößt zum 1. FC Heidenheim.

Der 1. FC Heidenheim hat seinen fünften Sommer-Neuzugang bekanntgegeben und Jan-Niklas Beste von Werder Bremen verpflichtet. Zuletzt spielte der 23-Jährige zwei Saisons auf Leihbasis für Jahn Regensburg und kennt die 2. Liga daher bestens. In 46 Spielen für die Oberpfälzer gelangen dem beim SSV zuletzt vorwiegend in der Offensive eingesetzten Spieler sieben Treffer.

Beim FCH unterschrieb der 23 Jahre alte offensive Außenbahnspieler einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Über die Transfermodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen. Die Ablöse beläuft sich nach kicker-Informationen aber auf eine niedrige sechsstellige Summe.

Strauß: "Hochveranlagter junger Spieler"

"Wir sind froh, dass wir uns äußerst partnerschaftlich mit dem SV Werder Bremen einigen konnten und Niklas jetzt schon in die Vorbereitung unserer Mannschaft einsteigen kann", wird Robert Strauß, Bereichsleiter Sport beim FCH, auf der Vereinswebsite zitiert. "Nach den Abgängen von Robert Leipertz und Tobias Mohr sind wir sehr froh, mit Niklas einen hochveranlagten jungen Spieler und starken Standardschützen als Verstärkung für die beiden offensiven Außenbahnen hinzugewonnen zu haben."

"Ich bin glücklich, dass es so schnell und unkompliziert mit meinem Wechsel nach Heidenheim geklappt hat. Jetzt bin ich heiß darauf, mich schnellstmöglich in die Mannschaft zu integrieren, um während der Vorbereitung die Basis für eine erfolgreiche Saison mit dem FCH in der 2. Bundesliga zu legen", so Beste.