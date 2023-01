Starke am Dienstag als Torwarttrainer auf Bayerns Trainingsplatz

Bayerns Ex-Keeper Tom Starke trainierte am Dienstag die Münchner Torhüter. Tags zuvor hatte sich der Rekordmeister von Torwarttrainer Toni Tapalovic getrennt.

Tom Starke ist bei den Münchnern eigentlich als Koordinator der Torwarttrainer im Nachwuchsbereich angestellt, beim Anschwitzen am Dienstag war er aber bei den Profis zu sehen. Wie lange der 41-Jährige das Amt ausüben wird, teilten die Bayern nicht mit. Für die Münchner absolvierte Starke selbst zehn Bundesligaspiele, 2018 beendete er seine Karriere.

Toni Tapalovic hatte das Amt des Torwarttrainers über elf Jahre eingenommen und galt als engster Vertrauter von Kapitän Manuel Neuer im Verein. Sportvorstand Hasan Salihamidzic begründete das Aus mit "Differenzen über die Art und Weise der Zusammenarbeit".

Tapalovic verabschiedete sich am Montagabend via Instagram, ein fehlendes Bild ließ dabei tief blicken. Der FCB tritt am Abend um 20.30 Uhr gegen den 1. FC Köln an.