Nach "überraschendem" Aus: Tapalovics Post lässt tief blicken

Toni Tapalovic ist nicht mehr Torwarttrainer beim FC Bayern München. Der 42-Jährige meldete sich am Montagabend selbst zu Wort und bedankte sich bei seinen Weggefährten - ein fehlendes Bild lässt dabei tief blicken.

"Nach mehr als einem Jahrzehnt endet heute überraschend meine Zeit beim FC Bayern München", schrieb Tapalovic nach seinem Aus beim FC Bayern auf Instagram und bedankte sich im gleichen Atemzug "bei allen, die ich in den vergangenen Jahren kennenlernen und mit denen ich vertrauensvoll zusammenarbeiten durfte - großartige Trainer, super Spieler und vor allem tolle Menschen! Dafür bin ich sehr dankbar und behalte all das für immer in Erinnerung."

Eine Randnotiz lässt aufhorchen. Der gebürtige Gelsenkirchener versah sein Posting mit Bildern, die ihn mit diversen Bayern-Trainern zeigen. Jupp Heynckes, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Niko Kovac und Hansi Flick - allesamt zu finden, ein Bild mit dem aktuellen Bayern-Coach Julian Nagelsmann sucht man allerdings vergebens.

Zu sehen sind auch Jubelbilder mit Manuel Neuer, Sven Ulreich und dem Champions-League-Pokal - und eines mit Thomas Müller. Der wiederum reagierte unter dem Post und hinterließ warme Worte. "Danke Tapa - war mir eine Ehre! Auch wegen dir war es eine absolute Erfolgsgeschichte im letzten Jahrzehnt. Du hast uns indirekt das eine oder andere Spiel festgehalten. Mach's gut."

Tapalovic feierte mit Bayern große Erfolge

Seit 2011 war Tapalovic Torwarttrainer an der Säbener Straße, in der Ära Flick war er zwischenzeitlich sogar zum Assistenten befördert worden, und feierte mit dem Rekordmeister große Erfolge. Unter anderem stehen acht deutsche Meisterschaften, fünf Pokalsiege, zwei Champions-League-Siege und eine Klub-Weltmeisterschaft in seiner Vita.

Müller hat also nicht Unrecht, wenn er Tapalovic als ein Puzzleteil der bayerischen Erfolgsgeschichte der vergangenen Dekade sieht - und er steht mit damit nicht alleine da. Am Abend hatte sich schon Neuer zum Tapalovic-Aus geäußert und dabei seinen Freund als "absoluten Pionier des modernen Torwartspiels" bezeichnet, ohne den "all diese Erfolge niemals möglich gewesen wären".