Stadion-Neubau: Hertha orientiert sich am "La Bombonera"

Eine Kapazität von 45 000 Plätzen bei nationalen und 36 500 Plätzen bei internationalen Spielen, eine neue Form mit steiler Haupttribüne: Hertha BSC hat am Freitag in der Sportausschuss-Sitzung des Berliner Abgeordnetenhauses erstmals Details der angepassten Entwürfe des geplanten Stadion-Neubaus im Olympiapark vorgestellt - angelehnt an ein Vorbild aus Südamerika.

Herthas Vorbild: Das La Bombonera in Buenos Aires. imago images/Action Plus