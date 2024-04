St. Paulis Ziel: Als Stadtmeister in die Bundesliga

Das Schalker Unentschieden gegen Fortuna Düsseldorf macht’s möglich: Ausgerechnet im Stadt-Derby beim HSV kann der FC St. Pauli am Freitag den Bundesliga-Aufstieg vorzeitig perfekt machen.

Das Credo am Millerntor ist klar und branchenüblich: "Wir schauen nur auf uns." Das predigen alle Protagonisten seit Wochen und Monaten. Zumindest am Samstagabend, das hat Marcel Hartel verraten, haben sie auf St. Pauli auch Fernsehen geschaut. "Ich gucke generell viel Fußball", hatte der Topscorer mit einem Augenzwinkern erklärt. Seit dem 1:1 und nun sieben Zählern Vorsprung vor der Fortuna soll der große Schritt nach oben gleich beim ersten Anlauf gelingen. Ausgerechnet im Volkspark. "Es ist ganz klar das Ziel, das Derby zu gewinnen", unterstreicht Hartel, "darauf werden wir die ganze Woche hinarbeiten."

Hürzeler noch ohne Stadt-Derby-Sieg als Trainer

Fabian Hürzeler ist grundsätzlich unverdächtig, ein Ankündigungs-Meister zu sein. Der designierte Aufstiegs-Trainer aber erklärt mit Blick hinüber in den Volkspark: "Ich habe als Cheftrainer noch kein Stadt-Derby gewonnen." Durch das 1:0 gegen Rostock haben der 31-Jährige und seine Spieler bereits Historisches geschaffen: St. Pauli wird erstmals überhaupt im Profifußball in einer Abschlusstabelle vor dem großen Nachbarn stehen, der Coach aber will mehr: "Um die Nummer 1 der Stadt zu sein, muss man auch im Stadt-Derby bestehen."

In Phasen, in denen es um alles geht, sind auch mal andere Tugenden gefragt Johannes Eggestein

Anhaltspunkte, dass St. Pauli am Freitagabend bestehen kann, wurden bereits gegen Rostock geliefert. Weil die Mannschaft, wie schon in Hannover nachwies, dass sie auch dann erfolgreich sein kann, wenn ihr nicht mehr alles spielerisch leicht fällt. "In Phasen, in denen es um alles geht, sind auch mal andere Tugenden gefragt", sagt Johannes Eggestein, "die haben wir gegen Hansa auf den Rasen gebracht. Wir haben uns wie schon in Hannover durchgekämpft." Und sie haben wieder nach einer Ecke getroffen, schon im vierten Spiel in Folge. "Wir arbeiten jede Woche hart daran", verrät Hartel.

Intensive Arbeit an den Details wird zum Schlüssel in einem Aufstiegskampf, in dem St. Pauli die Lösungen in den Partien nicht mehr zufliegen, diese aber beharrlich gesucht werden. "Wenn du stabil stehst und gut verteidigst, entscheiden Standards Spiele", sagt Hartel. Und auch den Aufstieg. Womöglich schon am Freitag. Im Stadt-Derby.