St. Pauli verlängert mit Trainer Schultz: "Konsequent und logisch"

Kurz vor der Fortsetzung der 2. Bundesliga hat der Herbstmeister Klarheit: Trainer Timo Schultz (44) bleibt über das Saisonende hinaus beim FC St. Pauli.

Seit vielen Wochen hatte es sich schon angebahnt, seit Donnerstagmorgen ist die Tinte nun endlich "trocken", wie der FC St. Pauli selbst verkündete: Cheftrainer Timo Schultz hat einen neuen Vertrag unterschrieben, der ihn über die Saison hinaus an die Hamburger bindet. Wie lange das neue Arbeitspapier läuft, verriet der Zweitliga-Spitzenreiter nicht.

"Beide Seiten haben stets die gegenseitige Wertschätzung betont, insofern ist die Vertragsverlängerung nur konsequent und logisch", findet Sportchef Andreas Bornemann. "Wir wollen mit Timo den eingeschlagenen Weg konsequent weiterverfolgen, daher freue ich mich darüber, dass wir nun Klarheit über die gemeinsame Zusammenarbeit auch über die Saison hinaus haben."

Schultz hatte sein Amt vor der Saison 2020/21 von Jos Luhukay übernommen und ist gerade auf dem besten Weg, St. Pauli nach über zehn Jahren in die Bundesliga zurückzuführen. "Es ist kein Geheimnis, dass ich mich beim FC St. Pauli wohl fühle. Ich habe hier vor 1,5 Jahren eine tolle Chance bekommen, und nun bin ich bereit, auch den nächsten Schritt in der Entwicklung gemeinsam mit dem Verein zu gehen", so Schultz.

Schultz lobt "lösungsorientierte Miteinander"

Nachdem Schulz aus seinen ersten elf Pflichtspielen nur eines gewonnen und St. Pauli das Kalenderjahr 2020 als Tabellenvorletzter beendet hatte, startete der Klub vom Millerntor plötzlich durch. Erst gelang der souveräne Klassenerhalt als Zehnter, nun winkt der Aufstieg.

"Mir gefällt dabei das lösungsorientierte Miteinander, das wir auf allen Ebenen pflegen", sagt Schultz. "Das große Vertrauen und die Unterstützung der Verantwortlichen erleichtern mir die Konzentration auf die Arbeit mit der Mannschaft enorm. Der Verein und ich haben gemeinsame Ziele und wir werden nun den Weg zusammen fortsetzen, um das Projekt FC St. Pauli erfolgreich weiterzuentwickeln."

Präsident Oke Göttlich sieht in der Verlängerung "ein weiteres Signal zur kontinuierlichen Weiterentwicklung unseres wichtigsten Bereichs". Schultz habe trotz "Höhen und Tiefen" den Fokus nie verloren: "Zwei außerordentlich starke Halbserien haben wir auch seinem inhaltlichen Input und der Arbeit mit der Mannschaft zu verdanken."

Seit nunmehr 16 Jahren ist Schultz beim FC St. Pauli angestellt. Von 2005 bis 2011 als Spieler, seitdem als Teammanager, Co-Trainer und Cheftrainer.