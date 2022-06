St. Pauli lotst Nemeth ans Millerntor

Der FC St. Pauli setzt die Runderneuerung seines Kaders mit der Verpflichtung von David Nemeth fort. Der 21-jährige Innenverteidiger kommt vom 1. FSV Mainz 05 zu den Hamburgern.

Mainz hatte Nemeth im September 2020 vom SV Mattersburg an den Bruchweg geholt und an den österreichischen Bundesligisten Sturm Graz ausgeliehen, für den er in insgesamt 32 Pflichtspielen zum Einsatz kam. Nach seiner Rückkehr konnte sich Nemeth in der abgelaufenen Saison bei den Rheinhessen nicht durchsetzen, er absolvierte nur sechs Bundesligapartien und ein Pokalspiel.

Nemeth berichtet über positive Gespräche mit den Verantwortlichen des FC St. Pauli, die ihm den Schritt nach Hamburg nicht schwer gemacht hätten. "Mich hat überzeugt, dass der Verein auf junge Spieler und ihre Entwicklung setzt und ihnen das nötige Vertrauen gibt."

Bornemann: "Hat fußballerisch alle Anlagen"

Andreas Bornemann bestätigt die Worte Nemeths. Man setze den "Weg fort, auf Spieler mit großem Entwicklungspotential zu setzen", sagt der Sportchef auf der vereinseigenen Website und lobt den Youngster: "David bringt sowohl körperlich als auch fußballerisch alle Anlagen mit, die wir uns von einem Innenverteidiger wünschen."

Trainer Timo Schultz traut dem Neuzugang bei den Kiez-Kickern sofort eine wichtige Rolle zu: "David ist noch jung, hat aber bei seiner Station bei Sturm Graz konstant auf hohem Niveau Spielpraxis sammeln können und gute Leistungen gezeigt. Seine Beidfüßigkeit ist ein weiterer Pluspunkt, da er im Abwehrzentrum flexibel einsetzbar ist und auch in verschiedenen Systemen gut zurechtkommt."