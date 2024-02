Spurs verpflichten Schweden-Talent Bergvall

Das schwedische Nachwuchstalent Lucas Bergvall erhält eine neue Heimat in London. Wie Tottenham Hotspur mitteilte, wechselt der Mittelfeldmann zur neuen Saison von Djurgardens IF in die Premier League und erhält bei den Spurs einen Vertrag bis 2029. Der 18-Jährige war Berichten zufolge auch vom FC Barcelona umworben worden.