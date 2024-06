Safronow läuft künftig für Havelse auf

Der TSV Havelse hat den Transfer von Maxim Safronow bekannt gegeben. Der 22-jährige Offensivakteur kommt von Lupo Martini Wolfsburg. Dort erzielte Safronow in der abgelaufenen Saison 10 Tore in 34 Oberliga-Partien. Sportdirektor Florian Riedel verrät in einer Meldung: "In den Gesprächen wurde schnell klar, dass Maxim ein sehr ehrgeiziger und hungriger Spieler ist, der definitiv bereit ist, die Herausforderung in einer höheren Liga anzunehmen."