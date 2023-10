"Spüre große Wertschätzung": Darmstadt verpflichtet Maglica fest

Der SV Darmstadt 98 kann langfristig mit Matej Maglica planen. Wie der Bundesliga-Aufsteiger am Montagabend verkündete, wird der Verteidiger nach Ende seiner Leihe im Sommer fest verpflichtet.

Unverständnis: Matej Maglica sah in München Rot. imago images

Es war ein Wochenende zum Vergessen für den SV Darmstadt 98 - und auch für Matej Maglica. Bei der deftigen 0:8-Auswärtsniederlage bei Rekordmeister Bayern München war der bullige Verteidiger noch vor der Pause als bereits zweiter Darmstädter an diesem Nachmittag mit einer Roten Karte vom Platz gestellt worden.

Für den 25-Jährigen war es bereits der zweite Platzverweis in dieser Saison. Beim turbulenten 3:3 gegen Borussia Mönchengladbach am 4. Spieltag hatte Maglica erst sein allererstes Bundesligator erzielt - und war dann beim Stand von 3:0 für die Lilien vorzeitig zum Duschen geschickt worden. Die Rote Karte veränderte derart die Statik des Spiels, dass die Fohlen sogar noch zum Ausgleich kamen.

Als Maglica am Montag auf das Urteil des DFB-Sportgerichts wartete, brachten der Kroate und sein aktueller Klub selbst positive Kunde: Darmstadt 98 und der VfB Stuttgart, Maglicas Stammverein, haben sich darauf verständigt, dass die Leihe des Innenverteidigers nach der Saison in ein festes Anstellungsverhältnis übergeht. Maglicas Vertrag bei den Lilien wird bis Juni 2027 datiert sein.

Wehlmann: "Er erfüllt die Erwartungen"

"Matej hat seine Qualitäten unter Beweis gestellt und gezeigt, dass er sich bei uns noch weiterentwickeln kann", wird Sportchef Carsten Wehlmann auf der Darmstädter Website zitiert: "Wir freuen uns, dass er sich so gut integriert hat und sportlich unsere in ihn gesteckten Erwartungen erfüllt."

Maglica, der eine feste Größe unter Trainer Torsten Lieberknecht ist, kommt bis dato auf neun Pflichtspieleinsätze für Darmstadt. "Seit dem ersten Tag an fühle ich mich bei den Lilien total wohl und spüre die große Wertschätzung der Verantwortlichen", so der kantige Abwehrspieler: "Ich bin glücklich, dass sich mein Weg hier in Darmstadt auch über die aktuelle Saison hinaus fortsetzt."

Beim VfB meldete sich Sportdirektor Fabian Wohlgemuth zu Wort, der ebenfalls registriert hat, dass Maglica in Darmstadt "sehr schnell Fuß gefasst" hat. "Wir haben uns mit den dortigen Verantwortlichen auf eine entsprechende Transfervereinbarung verständigt und wünschen Matej für seine weitere Karriere alles Gute."