Sportdirektor Werner verlässt Carl Zeiss Jena

Tobias Werner (37) verlässt den FC Carl Zeiss Jena. Der Sportdirektor tritt eine neue Herausforderung in der 2. Bundesliga beim SSV Jahn Regensburg an.

Tobias Werner verlässt den FC Carl Zeiss Jena nach zweieinhalb Jahren, um sich einer neuen Herausforderung in der 2. Bundesliga zu stellen. Auf Bitten des 37-Jährigen wurde sein Vertrag zum Ende des Monats beim Regionalligisten aufgelöst. "Wir haben dem Wunsch Tobias Werners entsprochen, zumal er, als er nach Jena kam, in einer komplizierten Situation Verantwortung übernahm. Er hat sich dieser Herausforderung unter den gegebenen Rahmenbedingungen gestellt, wofür wir ihm danken. Er hat nun für sich und für seine Familie die Entscheidung getroffen, beruflich den nächsten Schritt zu gehen, für den wir ihm alles Gute und viel Erfolg wünschen", so FCC-Geschäftsführer Chris Förster in einer Meldung der Thüringer.

Werner wird beim SSV Jahn Regensburg ab 1. Dezember 2023 die Nachfolge von Roger Stilz als Geschäftsführer Sport antreten. Die Entscheidung zu diesem Schritt sei beim gebürtigen Geraer längere Zeit gereift und nicht erst nach dem Meuselwitz-Spiel gefallen. "Ich bin und bleibe dem FCC unglaublich dankbar für die Chance, die ich hier erhielt und wünsche dem Klub und seinen Fans selbstverständlich alles Gute für die Zukunft", so Werner. Nun fiebert der 127-malige Bundesligaspieler "voller Tatendrang und Begeisterung, aber auch mit dem nötigen Respekt und Fokus" der neuen Aufgabe entgegen.

Konzentration auf anstehende Aufgaben

Bis zu seinem Amtsantritt in Regensburg wird der Ex-Profi beim FCC freigestellt. "Wir brauchen in der jetzigen Situation von allen Beteiligten die volle Konzentration auf die anstehenden Aufgaben hier in Jena. Für uns wird es in den kommenden Wochen darum gehen, gemeinsam mit den neuen Gremien gute Entscheidungen auf den Schlüsselpositionen von Sportdirektor und Trainer zu treffen. Leitlinie ist hierbei die Umsetzung des von uns beschlossenen Zukunftskonzeptes", so Förster.

Erst vor wenigen Tagen haben sich die Thüringer nach der Niederlage gegen Meuselwitz von Trainer Andreas Patz getrennt, dessen Nachfolger interimsweise Ex-Profi Henning Bürger bis zur Winterpause erst einmal übernehmen wird.