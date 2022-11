Interimstrainer: Bürger übernimmt Carl Zeiss Jena bis zur Winterpause

Regionalligist Carl Zeiss Jena hat eine interne Trainer-Zwischenlösung gefunden: Für den am Samstag geschassten Andreas Patz übernimmt vorerst Ex-Profi Henning Bürger.

Nach der Freistellung von Andreas Patz als verantwortlicher Coach der Regionalligamannschaft des FC Carl Zeiss Jena wird bis zum Ende der Hinrunde Henning Bürger das Traineramt interimistisch bekleiden. Das gab der Verein am Montag bekannt.

MEHR ZUR REGIONALLIGA NORDOST Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Ex-Profi Bürger (unter anderem Schalke 04, 1. FC Nürnberg und Eintracht Frankfurt) ist seit diesem Sommer Leiter der Nachwuchsabteilung von Carl Zeiss Jena. Der 52-jährige Fußballlehrer, der bereits in der Zweitligasaison 07/08 beim FCC an der Seitenlinie stand und später mit den Zweitvertretungen von Eintracht Braunschweig und dem VfL Wolfsburg weitere Stationen hatte, wird am Montag sein erstes Training mit der Jenaer Regionalligamannschaft leiten.

Vor allem in der Offensive herrschte zuletzt Flaute bei Carl Zeiss: In der Regionalliga Nordost sind die Thüringer nach zuletzt sieben Partien ohne Sieg auf Rang neun abgerutscht - auch wenn das Team mit lediglich sieben Gegentoren aus 12 Partien gemeinsam mit Primus BAK die beste Defensive der Liga stellt. Sechs Spiele hat Bürger bis zur Winterpause noch zu absolvieren - fünf davon in der Liga, eine im Landespokal.

Am kommenden Freitag geht es für Bürger und sein Team im Heimspiel gegen Tabellenführer Berliner AK um Punkte. Anpfiff ist 19 Uhr.