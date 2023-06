Spielpläne 2023/24: DFL kündigt Veröffentlichung für Ende Juni an

Die DFL wird den Spielplan der neuen Bundesliga-Saison 2023/24 am 30. Juni veröffentlichen, das teilte die Liga am Freitag offiziell mit. Auch der Spielplan für die 2. Bundesliga wird am selben Datum bekanntgegeben.

Die Fans der 36 deutschen Profiklubs müssen sich noch bis Ende des Monats gedulden, dann wird der Spielplan der Bundesliga und der 2. Bundesliga für die kommende Saison 2023/24 bekanntgegeben. Genauer gesagt am Freitag, den 30. Juni, ist es so weit.

Der Rahmenterminkalender für die neue Spielzeit ist bereits bekannt, offen ist nur noch, wer an welchem Spieltag gegen wen spielt. Los geht es in der Bundesliga am 18. August mit dem ersten Spieltag.

Nach dem 16. Spieltag geht es in die Winterpause, dieser ist für den 19./20. Dezember geplant, also im Rahmen einer englischen Woche. Im neuen Jahr geht es am 12. Januar 2024 mit dem Spielbetrieb weiter, der Saisonabschluss mit dem 34. Spieltag findet am 18. Mai 2024 statt.

Saison 2023/24: 2. Liga startet drei Wochen vor der Bundesliga

Die 2. Bundesliga geht bereits drei Wochen vor dem Oberhaus in die neue Saison. Der Saisonauftakt ist am 28. Juli, der 34. Spieltag findet wie gewohnt einen Tag nach dem Bundesliga-Finale statt, in diesem Fall also am 19. Mai 2024.

Zwischen Zweitliga-Start und Bundesliga-Auftakt findet auch noch die erste Runde des DFB-Pokals statt (11. bis 14. August). Am selben Wochenende duellieren sich Bayern München und RB Leipzig zudem im DFL-Supercup (12. August). Die Paarungen im DFB-Pokal werden am 18. Juni ausgelost.