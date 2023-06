Bayern-Leipzig im DFL-Supercup 2023: Termin, TV, Trophäe

Der FC Bayern und RB Leipzig duellieren sich 2023 erneut um den DFL-Supercup - diesmal in München. Wann wird gespielt? Wer überträgt live im TV? Alle Infos im Überblick.

Wer steht sich im DFL-Supercup 2023 gegenüber?

Um den DFL-Supercup spielen der amtierende Meister und der amtierende DFB-Pokalsieger - in diesem Jahr also der FC Bayern München und RB Leipzig. In Jahren, in denen es einen Doublegewinner gibt, ist der Vizemeister dessen Gegner.

Wann und wo findet der DFL-Supercup 2023 statt?

Künftig findet der DFL-Supercup schon vor dem Bundesliga-Start statt, nämlich an dem Wochenende, an dem auch die 1. DFB-Pokal-Runde über die Bühne geht. Am Samstag, 12. August 2023 (20.45 Uhr), empfangen die Bayern Leipzig in der heimischen Allianz-Arena. Im DFB-Pokal sind beide Klubs dann erst am Dienstag, 26. September, und Mittwoch, 27. September, gefordert.

Wer überträgt den DFL-Supercup 2023 live im TV?

Im Free-TV darf Sat.1 übertragen, im Pay-TV ist es Sky (alle TV-Rechtepakete im Überblick).

Wer ist Supercup-Titelverteidiger und -Rekordsieger?

Schon 2022 standen sich Bayern und Leipzig als Meister bzw. Pokalsieger im Kampf um den ersten Titel der Saison gegenüber - damals setzten sich die Münchner mit 5:3 bei RB durch. Unter anderem erzielte dabei Neuzugang Sadio Mané sein erstes Pflichtspieltor im FCB-Trikot. Supercup-Rekordsieger ist Bayern mit zehn Titeln, gefolgt vom BVB mit sechs. Leipzig spielt erst zum zweiten Mal um den Titel.

Welche besonderen Regeln gibt es im Supercup?

Steht es nach 90 Minuten unentschieden, folgt keine Verlängerung, sondern direkt das Elfmeterschießen.

Wie sieht die Supercup-Trophäe aus?

Der Gewinner erhält einen Wanderpokal, der 53 Zentimeter misst und 5,5 Kilogramm schwer ist. Laut DFL symbolisiert die Veredelung durch Sterling-Silber "den Wettbewerb um die Deutsche Meisterschaft, jene mit Feingold den um den DFB-Pokal". Die Trägerseiten sollen für Arme stehen, "die nach einem Chromball greifen".