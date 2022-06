"Spieler mit so einer Mentalität lieben wir": Bayern holt auch Gravenberch

Auch der zweite Sommerneuzugang kommt von Ajax Amsterdam: Der FC Bayern hat die erwartete Verpflichtung von Ryan Gravenberch (20) bestätigt.

Er wurde in Amsterdam geboren, wechselte schon als Siebenjähriger zu Ajax - doch nun wagt Ryan Gravenberch den Schritt ins Nachbarland: Am frühen Montagabend gab der FC Bayern die Verpflichtung des zentralen Mittelfeldspielers bis 2027 bekannt, die sich schon länger angebahnt hatte.

Nach kicker-Informationen zahlen die Münchner eine Sockelablöse in Höhe von 18,5 Millionen Euro, die über Bonuszahlungen noch anwachsen kann. Niederländischen Medien zufolge hat sich Ajax außerdem 7,5 Prozent an einer etwaigen Weiterverkaufssumme gesichert. Gravenberchs Vertrag in Amsterdam wäre im Sommer 2023 ausgelaufen.

"Ryan Gravenberch ist ein junger, hochinteressanter Spieler, den viele europäische Top-Klubs gerne unter Vertrag genommen hätten", freut sich Oliver Kahn (Vorstandsvorsitzender des FCB) über die erreichte Verpflichtung. "Er hat sich für den FC Bayern entschieden, weil er sich hier auf höchstem Niveau weiterentwickeln kann. Spieler mit seinen Qualitäten sind wichtig für den Weg des FC Bayern in der Zukunft."

"Sehr dynamisch und torgefährlich"

Hasan Salihamidzic bläst ins selbe Horn wie Kahn: "Ryan Gravenberch wird unserer Mannschaft viel geben. Er ist eines der größten Talente in Europa, hat eine ausgezeichnete Technik, immer Lösungen auf engstem Raum, ist sehr dynamisch und torgefährlich. Dass er sich für den FC Bayern entschieden hat, zeigt, dass er von unserem Klub und den Möglichkeiten bei uns überzeugt ist. Spieler mit so einer Mentalität lieben wir. Wir sind überzeugt, dass wir mit ihm viele Erfolge feiern werden."

Gravenberch, der schon mit 18 Jahren für die niederländische A-Nationalmannschaft debütierte und inzwischen bei zehn Länderspielen (ein Tor) steht, wurde mit Ajax dreimal Meister und zweimal Pokalsieger und kam bislang 14-mal in der Champions League zum Einsatz (ein Tor). Sein erstes Eredivisie-Spiel bestritt der niederländisch-surinamischer Fußballspieler bereits als 16-Jähriger.

Mit diesem Klub ist alles möglich, auch der Sieg in der Champions League. Ryan Gravenberch

"Als die Anfrage des FC Bayern kam, musste ich nicht überlegen", gibt Gravenberch zu Protokoll. "Der FC Bayern ist einer der größten Klubs, die es gibt: Spieler aus der ganzen Welt wollen für diesen Verein spielen. Ich komme nach München, um viele Titel zu gewinnen - und der FC Bayern ist es gewohnt, viele Titel zu holen. Mit diesem Klub ist alles möglich, auch der Sieg in der Champions League."

Nach Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui (24), der ablösefrei kommt, ist der 1,90-Meter-Hüne bereits der zweite Sommerneuzugang der Bayern aus Amsterdam. Beide werden vom Team des Ende April verstorbenen Agenten Mino Raiola beraten.