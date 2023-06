"Spiel nach vorne treiben": Linksfuß Ezekwem verstärkt Paderborn

Der SC Paderborn verstärkt sich mit dem 21-jährigen Abwehrspieler Kimberly Ezekwem. Der gebürtige Münchner, der ein Bundesligaspiel absolviert hat, kommt auf Leihbasis vom SC Freiburg.

Paderborn hat Kimberly Ezekwem für eine Saison auf Leihbasis aus dem Breisgau an die Pader gelockt. Der 21-Jährige stammt aus dem Nachwuchsleistungszentrum des FC Bayern München und kann verschiedene Positionen in der Defensive ausfüllen.

Der gebürtige Münchner mit nigerianischen Wurzeln feierte sein Bundesliga-Debüt am 6. Mai 2023 im Heimspiel des SC Freiburg gegen RB Leipzig.

Mit Freiburg Zweiter in der 3. Liga

Ezekwem kam im Sommer 2018 aus München in den Breisgau, wo er mit dem SC Freiburg II in der Saison 2020/2021 die Meisterschaft in der Regionalliga Südwest feierte. Auch in der 3. Liga zählte der 1,88 Meter große Linksfuß zu den zentralen Akteuren der Freiburger, die in der abgelaufenen Spielzeit den zweiten Tabellenplatz belegten.

"Kimberly verfügt über sehr gute fußballerische Qualitäten, mit denen er das Spiel nach vorne treiben kann. Er kann sowohl auf der linken Position in der Dreierkette als auch auf der linken Außenbahn eingesetzt werden", wird Paderborns Geschäftsführer Sport Benjamin Weber auf der Vereinswebsite zitiert. "Mit seinen Fähigkeiten passt er optimal zu unserem Spielsystem."

Justvan hinterlässt große Lücke

Es kommt also Bewegung in den Paderborner Kader. Ezekwem ist nach David Kinsombi (Mittelfeld, SV Sandhausen), Mattes Hansen (Mittelfeld, FC Schalke 04 U 19), Laurin Curda (Abwehr, TSG Balingen) und Antonio Grimaldi (Angriff, 1. FC Saarbrücken) der fünfte Neuzugang für 2023/24.

Aber: Erst kürzlich verlor der SCP Julian Justvan für 1,5 Millionen Euro Basisablöse. Der 25-Jährige wechselt zur TSG Hoffenheim. Im Kraichgau hat der offensive Mittelfeldspieler einen Vertrag bis 2027 unterschrieben. An der Pader hinterlässt Justvan, der 2020 vom VfL Wolfsburg II gekommen war, derweil eine große Lücke.

Er stand in der abgelaufenen Saison in allen 34 Partien auf dem Feld und absolvierte dabei 32 Startelf-Einsätze. Der gebürtige Niederbayer schoss fünf Tore und steuerte neun Assists bei. Damit war er hinter Florent Muslija und dem inzwischen zum FC Schalke 04 zurückgekehrten Marvin Pieringer Paderborns drittbester Scorer.