"Herausragende Quote": Hoffenheim verpflichtet Justvan aus Paderborn

Erster Sommer-Neuzugang bei der TSG Hoffenheim. Von Zweitligist SC Paderborn wechselt Mittelfeldspieler Julian Justvan in den Kraichgau. Er unterschreibt bis 2027.

Justvan hat eine starke Saison mit dem Zweitliga-Sechsten Paderborn hinter sich, in der er in allen 34 Zweitliga-Spielen zum Einsatz kam (kicker-Notenschnitt 3,21), fünf Tore erzielte und neun weitere Treffer vorbereitete. Insgesamt gab der schnelle Außenbahnspieler (Topspeed 34,7 km/h) 81 Torschussvorlagen.

"Julian hat in der Zweiten Liga beim SC Paderborn durch starke Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Er ist sehr schnell, technisch stark und die für seine Position herausragende Quote bei den Torbeteiligungen spricht für sich", freut sich Alexander Rosen, Direktor Profifußball bei der TSG, über die Verpflichtung des 25-Jährigen, der in Paderborn noch bis 2025 gebunden war. Über Ablösemodalitäten wurden keine Angaben gemacht.

Rosen traut Justvan zu "eine echte Überraschung" zu werden

Justvan bringe "eine interessante Komponente in unseren Kader". Zunächst werde sich der frühere deutsche Junioren-Nationalspieler dabei in der Rolle des Herausforderers wiederfinden. Rosen traut ihm aber zu, "eine echte Überraschung" zu werden.

Der Mittelfeldspieler selbst, der bei der TSG die Rückennummer 17 tragen wird, will sich wenig überraschend auch in der Bundesliga durchsetzen und sieht in Hoffenheim "in vielerlei Hinsicht optimale Bedingungen, um mich sportlich weiterzuentwickeln".

Ausgebildet wurde Justvan unter anderem beim TSV 1860 München, ehe er nach drei Jahren in der zweiten Mannschaft des VfL Wolfsburg nach Paderborn wechselte. Beim SCP wurde er umgehend zum Stammspieler. In drei Jahren bestritt er 96 Zweitliga-Spiele (8 Tore).