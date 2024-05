Spanien bei der EM 24: Kader, Spielplan, Gruppe

Spanien zählt bei der EURO wieder einmal zum Favoritenkreis, auch wenn die Furia Roja nun bereits eine ganze Zeit auf die großen Titel warten muss. Ein Überblick über die wichtigsten Infos vor dem Start der spanischen Mannschaft in die EM 2024.

Die Erleichterung in Spanien war groß: 'Sie können es ja doch noch', dachten sich sicherlich viele der Fans der Furia Roja, als das Team von Trainer Luis de la Fuente in Rotterdam dank Elfmeterheld Unai Simon die Nations League gewannen. Zuvor mussten die erfolgsverwöhnten Fans über ein Jahrzehnt auf einen Titel bei einem Turnier warten. Und auch wenn es am Ende "nur" die Nations League war: Ein Anfang ist gemacht.

Die ganz großen Jahre sind noch gar nicht lange her, als die Furia Roja zwischen 2008 und 2012 das Nonplusultra im Verbandsfußball war. Zwei Europameisterschaften und eine Weltmeisterschaft gewann das Team in dieser Zeit.

Seither ist viel passiert, auf dem Platz ist niemand mehr, der bei den großen Erfolgen mitgewirkt hat, selbst Luis de la Fuente, der nach dem Achtelfinal-Aus bei der WM in Katar von Luis Enrique übernommen hatte, ist erst seit 2013 beim spanischen Verband. Nun soll also eine neue junge Generation in Deutschland den vierten EM-Titel nach Spanien holen.

Spaniens Spielplan bei der EM: Wann und wo spielt die Furia Roja?

Um überhaupt Chancen auf den Titel zu haben, muss die spanische Mannschaft erst einmal die "Todesgruppe B" überstehen. Die Spanier haben mit Albanien, Kroatien und Titelverteidiger Italien drei schwere Brocken vor der Brust.

Zum Auftakt geht es dabei für die Furia Roja am Samstag, den 15. Juni, um 18 Uhr (LIVE! bei kicker - wie alle Spiele der EM) im Berliner Olympiastadion gegen Kroatien um Altmeister Luka Modric.

Fünf Tage später (20. Juni, 21 Uhr) steht in der Veltins-Arena in EM-Titelverteidiger Italien der wohl stärkste Gegner der Gruppe gegenüber. Beide Mannschaften trafen auch bei der letzten Europameisterschaft schon aufeinander, im Halbfinale setzten sich die Italiener im Elfmeterschießen knapp durch.

Zum Abschluss der Gruppenphase geht es für die Spanier schließlich nach Düsseldorf, wo sie am Montag, 24. Juni., um 21 Uhr auf Albanien treffen.

Spielplan Gruppenphase:

Samstag, 15. Juni, 18 Uhr:

Spanien - Kroatien | Olympiastadion, Berlin



Donnerstag, 20. Juni, 21 Uhr:

Spanien - Italien | Veltins-Arena, Gelsenkirchen



Montag, 24. Juni, 21 Uhr:

Albanien - Spanien | Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf

Wer überträgt die Spiele der Spanier bei der EM?

Obwohl bis zu vier verschiedene Fernsehsender die 51 Spiele der Europameisterschaft übertragen, steht bereits fest, dass die ersten beiden Gruppenspiele der spanischen Nationalmannschaft im Free-TV übertragen werden: Die ARD überträgt den Auftakt der Spanier gegen Kroatien, das ZDF dann das Highlight-Spiel gegen Italien.

Beim letzten Spieltag herrscht jedoch noch Unklarheit: MagentaTV, das alle 51 Spiele der EM überträgt, besitzt noch den Anspruch auf ein Exklusivspiel am 3. Spieltag (eines von insgesamt fünf). Falls die Wahl auf das Duell Albanien - Spanien fällt, wäre es somit nur beim Streaming-Anbieter zu sehen, ansonsten erhalten der öffentlich-rechtliche Rundfunk (ARD/ZDF) oder RTL - der TV-Sender sicherte sich die Rechte für zwölf EM-Spiele - den Zuschlag.

Wo ist das EM-Quartier der Spanier?

Alvaro Morata und Co. kommen während der EM 2024 in Deutschland in Baden-Württemberg hausieren. Die Furia Roja logiert im Hotel "Der Öschberghof" in Donaueschingen und bereitet sich dort auf die Europameisterschaft vor. Der Ort ist dabei kein Zufall, nutzten zuvor auch schon der FC Liverpool, Barcelona, der FC Bayern oder die polnische Nationalmannschaft die Trainings- und Übernachtungsmöglichkeiten in Donaueschingen.

Spaniens mögliche Gegner im Achtelfinale

Und wie könnte es nach Bestehen der Gruppenphase weitergehen? Bei einem Weiterkommen als bestes Team in der Gruppe B würde der Dritte aus Gruppe A, D, E oder F warten.

Eine weitere Möglichkeit für die Furia Roja besteht darin, als zweitplatziertes Team auf den Zweiten der Gruppe A, bestehend aus Deutschland, Schottland, Schweiz und Österreich, zu treffen.

Als einer der vier besten Gruppen-Dritten würde Spanien im Achtelfinale ein Duell mit dem Sieger der Gruppe E (rund um Belgien) oder F (Portugal, Türkei) drohen.

Der spanische Kader bei der EM 2024

Von den Namen und der Qualität her könnte der Kader der spanischen Nationalmannschaft, den Luis de la Fuente nominieren wird, durchaus an die großen Zeiten wieder anknüpfen. Anders als der deutsche Trainer Julian Nagelsmann hat der Spanier seinen EM-Kader noch nicht benannt, vieles steht aber auch so schon fest.

Etwa, dass Raya und Unai Simon mit zur EM kommen. Wer von den beiden allerdings das Tor hüten wird, ist noch offen. Unai Simon verhalf der Furia Roja zum Titel in der Nations League und ist seit einigen Jahren der Stammkeeper, allerdings erlebt Raya bei den Gunners eine herausragende Saison und wird sich nicht mit dem Platz auf der Bank begnügen.

Auch vor den beiden ist der Konkurrenzkampf groß. Ein Fragezeichen steht etwa hinter Aymeric Laporte, der seit Jahren fester Bestandteil ist, bei dem sich nach seinem Wechsel zu Al-Nassr im Sommer allerdings die Frage stellt, ob er nach einem Jahr auf saudi-arabischem Niveau die Form für eine Europameisterschaft aufweisen kann.

Überhaupt hat die spanische Mannschaft eine sehr spannende Mischung aus äußerst erfahrenen Profis wie etwa dem 38-jährigen Jesus Navas, der noch auf den EM-Zug aufspringen könnte und blutjungen hungrigen Talenten wie dem 16-jährigen Shootingstar Lamine Yamal. Auch dessen Vereinskollege Pau Cubarsi debütierte zuletzt für die Furia Roja und hat noch EM-Chancen - mit 17.

Und zwischen all den Altmeistern und Youngstern tummeln sich dann auch noch zwei Bundesligaprofis. Alejandro Grimaldo ist nach seiner überragenden Debütsaison bei Leverkusen wohl im 26-Mann-Kader gesetzt, für einen Platz in den ersten Elf muss er de la Fuente in den letzten Tagen der Vorbereitung aber noch überzeugen. Ähnlich sieht die Situation bei Leipzigs Dani Olmo aus, der immer wieder mit kleineren Verletzungen zu kämpfen und zwar Potenzial für die Startelf hat, sich aber großer Konkurrenz gegenübersieht.