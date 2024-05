Italien bei der EM 24: Kader, Spielplan, Gruppe

Italien zählt bei der EURO als Titelverteidiger zu den Mitfavoriten, wenn auch im Schatten der Großen. Ein Überblick über die wichtigsten Infos vor dem Start der italienischen Mannschaft in die EM 2024.

Keine drei Jahre ist es her, da rissen Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci und Co. den EM-Pokal in Wembley in die Höhe: Am 11. Juli 2021 schaffte die Squadra Azzurra die Überraschung und besiegte die Three Lions bei deren wegen Corona um ein Jahr verschobenen Heim-EM im Elfmeterschießen auf dramatische Weise mit 3:2.

Seit dem umjubelten zweiten EM-Titel nach 1968 hat sich beim viermaligen Weltmeister viel getan: Trotz der verpassten Weltmeisterschafts-Qualifikation für Katar 2022 hatte der Verband an Trainer Roberto Mancini festgehalten und ihm sogar noch mehr Macht zugeteilt. Doch völlig überraschend trat der 59-Jährige im August 2023 dann zurück - nur, um wenige Wochen später als Nationaltrainer von Saudi-Arabien anzuheuern. Seither ist Napolis Meistertrainer Luciano Spalletti bei der Squadra Azzurra im Amt.

Italiens Spielplan bei der EM: Wann und wo spielen die Italiener?

Um überhaupt Chancen auf die Titelverteidigung zu haben, muss die runderneuerte italienische Mannschaft erst einmal die anspruchsvolle Gruppe B überstehen. Auf die Italiener wartet in Albanien, Spanien und Kroatien durchaus anspruchsvolle Konkurrenz.

Den Anfang macht dabei Albanien, auf das die Spalletti-Elf am Samstag, den 15. Juni, um 21 Uhr (LIVE! bei kicker - wie alle Spiele der EM), im Signal-Iduna-Park zu Dortmund treffen.

Fünf Tage später (20. Juni, 21 Uhr) steht dann in der Gelsenkirchener Veltins-Arena das vermeintliche Topspiel der Gruppe B gegen Spanien an. Beide Mannschaften trafen zuletzt in wichtigen Halbfinal-Partien aufeinander: Bei der EM 2021 setzte sich Italien vom Punkt durch (4:2), in der UEFA Nations League war die Furio Roja am Ende siegreich (2:1).

Zum Abschluss der Gruppenphase geht es für die Italiener nach Sachsen in die Leipziger Arena, wo sie am Montag, 24. Juni, um 21 Uhr auf Kroatien treffen.

Spielplan Gruppenphase:

Samstag, 15. Juni, 21 Uhr:

Italien - Albanien | Signal-Iduna-Park, Dortmund



Donnerstag, 20. Juni, 21 Uhr:

Spanien - Italien | Veltins-Arena, Gelsenkirchen



Montag, 24. Juni, 21 Uhr:

Kroatien - Italien | Red Bull Arena, Leipzig

Wer überträgt die Spiele von Italien bei der EM?

Obwohl bis zu vier verschiedene Fernsehsender die 51 Spiele der Europameisterschaft übertragen, steht bereits fest, dass die ersten beiden Gruppenspiele der italienischen Nationalmannschaft im Free-TV übertragen werden: Die ARD überträgt den Auftakt der Italiener gegen Albanien, das ZDF dann das Highlight-Spiel gegen Spanien.

Bezüglich des letzten Spieltages herrscht jedoch noch Unklarheit: MagentaTV, das alle 51 Spiele der EM überträgt, besitzt noch den Anspruch auf ein Exklusivspiel am 3. Spieltag (eines von insgesamt fünf). Falls die Wahl auf das Duell Kroatien - Italien fällt, wäre es somit nur beim Streaming-Anbieter zu sehen, ansonsten erhalten der öffentlich-rechtliche Rundfunk (ARD/ZDF) oder RTL - der TV-Sender sicherte sich die Rechte für zwölf EM-Spiele - den Zuschlag.

Wo ist das EM-Quartier der Italiener?

Gianluigi Donnarumma, Nicolo Barella, Federico Chiesa und Co. werden ab Anfang Juni für die Dauer der Europameisterschaft ihre Zelte im nordrhein-westfälischen Iserlohn im Hotel VierJahreszeiten aufschlagen und damit nicht wie beim WM-Triumph 2006 in Duisburg wohnen.

Trainieren werden die Italiener im Hemberg-Stadion, wo normalerweise der FC Iserlohn beheimatet ist. Laut Verband werden die Azzurri das Quartier am 10. Juni und damit nur fünf Tage vor EM-Start beziehen.

Italiens mögliche Gegner im Achtelfinale

Und wie könnte es nach Bestehen der Gruppenphase weitergehen? Bei einem Weiterkommen als bestes Team in der Gruppe B würde der Dritte aus Gruppe A, D, E oder F warten.

Eine weitere Möglichkeit für die Squadra Azzurra besteht darin, als zweitplatziertes Team auf den Zweiten der Gruppe A, bestehend aus Deutschland, Schottland, Schweiz und Österreich, zu treffen.

Als einer der vier besten Gruppen-Dritten würde Italien im Achtelfinale ein Duell mit dem Sieger der Gruppe E (rund um Belgien) oder F (Portugal, Türkei) drohen.

Der italienische Kader bei der EM 2024

Wie der deutsche Trainer Julian Nagelsmann wird auch Spalletti seinen 26-köpfigen vorläufigen Kader Mitte Mai verkünden. Dabei wird der 49-Jährige mit einem Mix aus sehr jungen und sehr erfahrenen Spielern aufwarten.

Denn vorbei ist die italienische Ära, als Chiellini und Bonucci feste Teile der Abwehrkette waren. Während Chiellini seine aktive Karriere beendet hat, erlebt Bonucci eine schwere Saison - erst bei Union Berlin, nun bei Fenerbahce. Auch der erfahrene Francesco Acerbi, vom italienischen Meister Inter Mailand, der eigentlich fest als Bindeglied der Dreierkette vorgesehen war, wackelt längst: Mitte März wurde der 36-Jährige nach einem Rassimus-Vorfall rund um Juan Jesus vom italienischen Verband suspendiert und bei den letzten Länderspielen nicht mehr berücksichtigt. Noch ist offen, ob Acerbi der offiziell geklärte Vorfall nicht nur seinen Stammplatz, sondern auch die EM gekostet hat.

Überhaupt bereitet den Italienern die Abwehr Bauchschmerzen, erst kürzlich musste Tottenhams Destiny Udogie, der als Linksverteidiger ebenfalls potenziell einen wichtigen Platz innegehabt hätte, aufgrund einer Oberschenkelverletzung seine Teilnahme an der EM absagen. Damit dürfte auf dieser Position Federico Dimarco (Inter Mailand) gesetzt sein.

Könnte sich bei der EM 2024 noch mehr in den Fokus spielen: Italiens Senkrechtstarter Mateo Retegui. IMAGO/Marco Canoniero

Ansonsten hat Spalletti, dessen Team sich erst am letzten Quali-Spieltag mit einem 0:0 gegen die Ukraine das EM-Ticket erzittert hat, weder seine Formation noch seine Stammelf vollends gefunden. Gesetzt sein dürften neben Arsenals Jorginho natürlich PSG-Keeper Donnarumma sowie Juve-Angreifer Chiesa, auch Barella ist aus der Squadra Azzurra eigentlich nicht wegzudenken.

Und vorne? Da drängt sich eigentlich so richtig niemand auf. Häufiger durfte Napoli-Neuzugang Giacomo Raspadori ran, der in der Liga aber das Toreschießen verlernt zu haben scheint (34 Serie-A-Spiele, fünf Treffer). Auf internationaler Ebene machte in der Europa League Atalantas Gianluca Scamacca (sechs Treffer) auf sich aufmerksam.

Und sollte Spalletti doch auch im Angriff auf Erfahrung setzen wollen, stünde noch immer Lazios Ciro Immobile bereit, der zuletzt allerdings im September 2023 nominiert worden ist und eine schwere Saison erlebt hat (29 Ligaspiele, sieben Tore). Letzten Endes könnte auch der im Februar 2023 noch von Ex-Nationalcoach Mancini ausgegrabene Mateo Retegui als Stammstürmer aufschlagen. Der aus dem Hut gezauberte Oriundo steht für Aufsteiger CFC Genua (Klassenerhalt gesichert) in 27 Serie-A-Partien bei sieben Treffern und in erst sechs Länderspielen schon bei vier Toren.

Lesen Sie dazu auch: "Die richtige Entscheidung, für Italien zu spielen" - Retegui glänzt mit Toren und Bescheidenheit