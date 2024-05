EM 2024: Der Modus und die wichtigsten Regeln im Überblick

Am Ende der EM-Gruppenphase könnte es kompliziert werden - sogar ein Elfmeterschießen oder ein Losentscheid sind möglich. Das Wichtigste zum Modus und den Regeln der Europameisterschaft 2024 in Deutschland.

Wer wird den Pokal 2024 in den Händen halten? IMAGO/Sports Press Photo

Die Gruppenphase

Wie schon bei der EURO 2020 müssen sich Fans auch wieder auf einige Rechnerei einstellen. In sechs Vierergruppen werden die 16 Mannschaften ermittelt, die sich für das Achtelfinale qualifizieren. Nur acht Mannschaften scheiden aus.

Das heißt: Neben den sechs Gruppensiegern und sechs Gruppenzweiten kommen auch wieder die vier besten Gruppendritten weiter. 2021 musste etwa Finnland auch nach dem letzten Spieltag warten, bis das Turnier-Aus endgültig feststand. Dieses Prozedere hatte bereits in der Vergangenheit zu großer Kritik geführt. 2016 reichten etwa Portugal, das später Europameister wurde, drei Unentschieden zum Erreichen der K.-o.-Runde.

Maßgeblich für die Platzierung innerhalb der Gruppen ist bei Punktgleichheit zunächst der direkte Vergleich der betroffenen Teams.

Wer kommt wie weiter? Hier geht's zu unserem Turnierrechner

Die weiteren Kriterien: Tordifferenz, größere Anzahl erzielter Tore. Steht noch immer keine Entscheidung, folgt die bessere Tordifferenz aus allen Gruppenspielen, größerer Anzahl erzielter Tore aus allen Gruppenspielen, größerer Anzahl Siege aus den Gruppenspielen. Vorletztes Kriterium wäre die geringere Zahl an Strafpunkten (Rot Karte = drei Punkte, Gelbe Karte = ein Punkt, Gelb-Rote-Karte = drei Punkte).

Zum Schluss müsste die Position in der Abschlusstabelle der Qualifikation zur Europameisterschaft über das Weiterkommen entscheiden. Kurios: Sollte Deutschland, das als gastgebender Verband nicht an der Qualifikation teilgenommen hat, am direkten Vergleich beteiligt sein und keines der vorherigen Kriterien ausreichen, entscheidet das Los.

Wann gibt es Elfmeterschießen in der Gruppenphase?

Falls zwei Mannschaften mit gleicher Punktzahl, gleicher Tordifferenz und gleicher Anzahl an Toren im letzten Gruppenspiel aufeinandertreffen und sich mit einem Unentschieden trennen, wird ihre endgültige Platzierung in einem Elfmeterschießen ermittelt.

Welche Gruppendritten kommen weiter?

Die Kriterien in der Reihenfolge der Anwendung: Höhere Punktzahl, bessere Tordifferenz, größerer Anzahl erzielter Tore, größere Anzahl Siege, geringere Gesamtzahl an Strafpunkten (s. o.), Schlussrangliste der European Qualifiers.

Die K.-o.-Phase

In der K.-o.-Phase ist jede Mathematik vorbei. Dann wird im üblichen System mit Verlängerung und Elfmeterschießen bei eventuellem Gleichstand ein Sieger ermittelt.

Die Wechsel

Fünf Wechsel sind, beschränkt auf drei Spielunterbrechungen, pro Mannschaft erlaubt. In der Verlängerung darf pro Team ein sechster Spieler eingewechselt werden.

Gelbe und Rote Karten

Eine Rote Karte während der EM ist grundsätzlich mit einer Sperre für die nächste Partie verbunden. Bei schwerwiegenden Verstößen kann die Strafe verschärft werden. Nach zwei Gelben Karten wird ein Spieler gesperrt. Nach dem Viertelfinale verfallen die Verwarnungen und werden nicht mit ins Halbfinale genommen. Nur wer sich also im Halbfinale einen Platzverweis einhandelt, müsste im Finale zusehen. Verwarnungen bleiben entsprechend ohne Folge für ein Endspiel.

Protest und Berufung

Ein Protest muss innerhalb von zwölf Stunden nach Spielende eingereicht werden, eine Berufungserklärung zu einer Entscheidung innerhalb von 24 Stunden nach Eröffnung der Entscheidung.

Umgang mit Schiedsrichtern

Bei dieser Europameisterschaft wird erstmals die Kommunikation zwischen Spielern und Schiedsrichtern neu geregelt. Demnach sieht der neue Ansatz vor, "dass nur der Kapitän mit dem Schiedsrichter spricht. Die Kapitäne haben ihrerseits dafür zu sorgen, dass ihre Mitspieler den Referee weder bedrängen noch direkt ansprechen, damit die Entscheidung möglichst rasch und respektvoll erklärt werden kann." Sollte ein Spieler diese Regel missachten, wird er vom Referee verwarnt. Sollte der Kapitän im Tor stehen, muss vor der Partie ein Feldspieler ernannt werden, der als Ansprechpartner fungiert.