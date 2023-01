Ortega Moreno patzt, ManCity scheitert überraschend in Southampton

Beim Premier-League-Schlusslicht FC Southampton ereilte Manchester City nach einer schwachen Vorstellung beim 0:2 im Viertelfinale des League Cups überraschend das Aus.

Tor per Heber: Moussa Djenepo (Mi.) traf über Stefan Ortega Moreno hinweg zum 2:0 für die Saints. Getty Images

City-Coach Pep Guradiola stellte nach dem 4:0 im FA Cup gegen Chelsea am vergangenen Sonntag viermal um: Statt Akanji, Rodri, Bernardo Silva und Mahrez begannen Joao Cancelo, Phillips, Gündogan und Grealish. Erneut saßen damit Ederson, für den im Tor wieder Ortega Morena begann, sowie Haaland und De Bruyne zu Beginn auf der Bank.

Southamptons Trainer Nathan Jones ließ beim Premier-League-Schlusslicht im Vergleich zum 2:1 im FA Cup bei Crystal Palace sogar fünfmal rotieren: Für Perraud, Maitland-Niles, Edozie, Aribo und Adams standen Walker-Peters, Lavia, Diallo, Djenepo und Mara neu in der Startelf. Bella Kotchap fehlte mit Knieproblemen im Kader.

Mara eröffnet - Djenepo düpiert Ortega Moreno

Auch wenn Gündogan die erste gute Chance im Spiel besaß, aber recht leichtfertig vergab (6.), präsentierten sich die Saints in der ersten Hälfte hellwach. Caleta-Car zwang Ortega Moreno früh zu einer Parade (8.).

Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte agierten die Skyblues mit zu wenig Elan und immer wieder zu verspielt und umständlich im Offensivspiel und kam zu keinen weiteren guten Gelegenheiten mehr.

Ganz anders dagegen Southampton: Nachdem Lyanco, Brasilianer mit serbischen Wurzeln, im Mittelfeld einen Pass abgefangen und anschließend in den Strafraum geflankt hatte, brachte Mara den Außenseiter mit 1:0 in Führung (23.).

Doch damit nicht genug. Weil Ortega Moreno in der 28. Minute zu weit vor seinem Tor stand, und Djenepo dies nicht nur erkannte, sondern mit einem klugen Schlenzer auch bestrafte, ging es mit einem nicht einmal unverdienten 2:0 für die Saints in die Halbzeit.

Alvarez scheitert, ManCity enttäuscht weiter

Guardiola konnte nach der dürftigen ersten Hälfte seines Team nicht zufrieden sein und brachte nach Wiederbeginn De Bruyne, Akanji und Aké für Palmer, Sergio Gomez und Akanji. Prompt kam Alvarez nach nur 60 Sekunden in der zweiten Hälfte nach De-Bruyne-Pass zu einer guten Gelegenheit.

Doch wer nun mit einem Sturmlauf der Citizens gerechnet hatte, sah sich getäuscht. Selbst mit Haaland ab der 56. Minute, der Grealish ersetzte, tat sich ManCity weiter schwer; so sehr, dass es in der gesamten Partie für den Favoriten keinen Schuss aufs Tor - und auch keine weiteren klaren Torgelegenheiten - mehr gab. Und so war ein Abseitstor von Adams für Southampton (78.) das einzige größere Highlight des Schlussphase, die schließlich mit jubelnden Saints endete.

Für ManCity steht am Samstag (13.30 Uhr) in der Liga das Manchester-Derby bei United an. Southampton gastiert im Kellerduell beim FC Everton (16 Uhr).