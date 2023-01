Rashfords Serie geht weiter: ManUnited steht im League-Cup-Halbfinale

Im Viertelfinale des League Cups traf Manchester United auf Charlton Athletic. Im sechsten Pflichtspiel nach der WM-Pause gelang den Red Devils der sechste Sieg in Serie. Auch, weil ein unglaublicher Lauf Rashfords sich fortsetzte.

Fünf Pflichtspiele, fünf Siege - makellos war Manchester United aus der WM-Pause zurückgekehrt. Zuletzt hatte es ein 3:1 gegen das stark kriselnde Everton im FA Cup gegeben. Gegen Drittligist Charlton sollte am Dienstagabend im League-Cup-Viertelfinale der sechste Streich in Serie folgen. Dabei nahm mit Rashford der formstärkste der Red Devils, der in allen fünf Spielen nach der WM getroffen hatte, auf der Bank Platz. In der Startelf setzte Erik ten Hag auf Rotation, es begannen Ersatzkeeper Heaton, sowie Garnacho und Elanga. Mit dem erst 17-jährigen Mainoo feierte außerdem ein Eigengewächs sein Debüt.

Antony mit Gefühl - Fred an den Pfosten

Gegen die Addicks aus dem Südosten Londons startete der Favorit im heimischen Old Trafford dominant. Keine 120 Sekunden waren auf der Uhr, da hatte Dalot die erste gute Möglichkeit der Partie (2.). Der Auftakt einer Halbzeit, in der Charlton kaum einmal durchatmen konnte. Immer wieder kam ManUnited über die starke linke Seite und den extrem auffälligen Garnacho, der zwei Gelegenheiten ausließ (7., 9.) und eine weitere Chance Freds auflegte (10.).

Der Führungstreffer war so nur eine Frage der Zeit und fiel schließlich in der 21. Minute, als Antony einen herrlichen Schlenzer ins lange Eck zirkelte. Auch nach der überfälligen Führung blieben die Red Devils das klar bessere Team. Dass es nicht mit einem deutlicheren Ergebnis in die Pause ging, lag in erster Linie daran, dass Elanga den Doppelschlag ausließ (24.) und Fred mit einem wunderbaren Freistoß nur den Pfosten traf (35.).

Elanga im Abseits - Rashfords Serie hält an

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild nicht. Charlton zeigte sich zwar zunächst etwas mutiger, bereitete dem Gastgeber damit aber nicht wirklich Probleme. Auf der Gegenseite arbeitete ManUnited an der Vorentscheidung. Elangas vermeintlicher Treffer zum 2:0 hatte aber aufgrund einer klaren Abseitsposition keinen Bestand (49.).

Gut zehn Minuten später war es dann so weit: Uniteds Mann der Stunde, Rashford, kam in die Partie. Auffällig wurde zunächst aber ein weiteres Mal Garnacho, der nach einem schnellen Gegenstoß mit einem Schlenzer an Maynard-Brewer scheiterte (65.). Dieser sorgte nach einer kuriosen Szene, in der er samt Ball in der Hand aus dem Sechzehner gerutscht war (75.), für ein weiteres Highlight, als er stark gegen Eriksen parierte und die Entscheidung verhinderte (84.). So sah es lange nach dem 1:0 aus, ehe Rashford seine Torserie im sechsten aufeinanderfolgenden Spiel fortsetzte und mit einem späten Doppelpack auf ein in der Höhe verdientes 3:0 stellte (90., 90.+4).

Für Manchester United kommt es nach dem Siegeslauf am Wochenende zur ersten richtig großen Prüfung nach Wiederaufnahme der nationalen Wettbewerbe. Kein geringerer als Stadtrivale City gastiert am Samstag ab 13.30 Uhr (LIVE! bei kicker) zum Manchester Derby im "Theater der Träume". Charlton empfängt in der League One am selben Tag um 16 Uhr den FC Barnsley.