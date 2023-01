Nach Chancenwucher: Burn und Joelinton schießen die Magpies ins Halbfinale

Dank eines hochverdienten 2:0-Erfolgs gegen Leicester City zieht Newcastle United erstmals seit 1976 ins Halbfinale im League Cup ein.

Beide Trainer rotierten in ihren Startformationen nach den FA-Cup-Partien am Wochenende - Newcastle verlor überraschend 1:2 beim Zweitligisten Sheffield Wednesday, Leicester besiegte den Viertligisten FC Gillingham knapp mit 1:0 - deutlich zurück.

Im Vergleich zum 3:0-Erfolg der Magpies im letzten Duell beider Teams am Boxing Day war es bei den Magpies sogar nur ein Wechsel im Sturm, den Coach Eddie Howe vornahm: Im Sturmzentrum spielte Wilson statt Wood (Bank). Bei den Foxes waren es drei Änderungen nach dem letzten Duell beider Teams vor gut zwei Wochen: Albrighton, Ndidi und Perez spielten für Soumaré, Praet und Dewsbury-Hall (alle nicht im Kader).

Newcastle und die Chancen

Newcastle begann mit großem Elan und erspielte sich früh einige gute Torchancen. Longstaff vergab schon nach gut 40 Sekunden eine gute Gelegenheit aus kurzer Distanz, auch Wilson (7.) und gleich dreimal Bruno Guimaraes vom Strafraumrand (3., 15., 45.) besaßen gute Schusschancen. Die beste Möglichkeit vergab aber Longstaff - auch, weil Ward stark reagierte (19.).

Leicester kam dagegen nur selten überhaupt in Tornähe. Daka vergab die beste Chance für Leicester in der 29. Minute, weil er in guter Position - statt selbst abzuschließen - noch zu Barnes ablegen wollte. So blieb es zur Pause beim aus Sicht der Foxes schmeichelhaften 0:0, zumal Newcastle nicht nur aufgrund des Schussverhältnisses von 13:2 klare Vorteile gehabt hatte.

Burn und Joelinton entscheiden

Noch schneller als schon zu Spielbeginn wurde es nach der Halbzeit gefährlich, denn Joelinton scheiterte schon nach gut 20 Sekunden mit einem noch leicht abgefälschten Schuss am Aluminium. Nachdem auch noch Burn per Kopf (53.) sowie Longstaff, der abermals an Ward scheiterte (55.), weitere Chancen für Newcastle besaßen, fiel der erlösende Treffer für die Hausherren schließlich in der 60. Minute: Nach Doppelpass mit Joelinton vollstreckte Linksverteidiger Burn an Ward vorbei zum 1:0.

Nur wenig später sorgte schließlich der Ex-Hoffenheimer Joelinton nach klugem Pass von Almiron bereits für die Entscheidung (72.) - allerdings nur, weil Joker Vardy kurz darauf auf der Gegenseite gleich zwei gute Gelegenheiten zum Anschlusstreffer ausließ (74., 75.).

In der Premier League empfängt Newcastle am Sonntag (15 Uhr) den FC Fulham. Leicester tritt bereits am Samstag (16 Uhr) bei Nottingham Forest an. Der Halbfinalgegner im League Cup für die Magpies steht noch nicht fest.