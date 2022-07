Sorgen um Bebou

Bislang war die TSG von Verletzungsrückschlägen verschont geblieben, nun aber fordert das hohe Pensum seinen Tribut.

Bereits die zweite Einheit am Dienstag hatte er verpasst und war vorzeitig zurück ins Mannschaftshotel geradelt. Auch beim Vormittags-Auftakt vor dem Testspiel am Abend gegen Puskas Akademie FC aus Ungarn (18 Uhr in Kitzbühel), das der Stürmer ebenso canceln muss, fehlte Ihlas Bebou.

Knieprobleme bremsen den 28-Jährigen, hieß es auf Nachfrage, eine genaue Diagnose steht derzeit noch aus. Gleich wieder ein Rückschlag für den Stürmer, der unter seinem alten Coach aus Hannover-Zeiten nach einer durchwachsenen Saison durchstarten will. Zumindest bleibt Bebou zunächst in Kitzbühel. Ein Hoffnungszeichen, dass die Blessur nicht ganz so schwer ist und er womöglich alsbald wieder einsteigen kann. Dazu muss aber das exakte Verletzungsbild abgewartet werden.

Weiterhin nur eingeschränkt belastet wird Reha-Kandidat Ermin Bicakcic, der nach seiner fast zweijährigen Zwangspause ganz behutsam an die volle Belastung herangeführt werden soll. Auch Eigengewächs Marco John muss es nach seiner Schulter-OP noch langsamer angehen lassen, mehr als Passfolgen und Übungen ohne ernsthaften Gegnerkontakt sind derzeit noch nicht drin.