Sommer vermeidet Bekenntnis - Farke stellt Frage infrage

Yann Sommer hat nach dem 1:0-Sieg gegen Hertha BSC ein klares Bekenntnis zu Borussia Mönchengladbach vermieden - was seinen Trainer zu einer anderen Frage führte.

Während Borussia Mönchengladbach gerne mit ihm verlängern würde, wird Yann Sommer seit Wochen immer wieder mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Zuletzt tauchte sein Name sogar in Verbindung mit Manchester United auf. Und zumindest am Freitagabend änderte sich an diesem Schwebezustand nichts.

Nach dem knappen 1:0-Sieg gegen Hertha BSC - Sommers erstem Zu-null-Pflichtspiel der noch jungen Saison - vermied der 33-jährige Keeper ein klares Bekenntnis zur Borussia. Auf die Frage, wie es um seine Zukunft aussehe, antwortete der Stammkeeper bei DAZN zwar mit einem Lachen: "Es sieht gut aus. Wir sind in sehr offenen Gesprächen mit dem Klub. Überhaupt kein Stress."

"Solange ich hier spiele, werde ich alles geben"

Doch ob er bleiben werde, wenn die Gespräche gut laufen, ließ Sommer explizit offen: "Wir werden sehen", sagte der 74-malige Schweizer Nationalspieler, der 2014 aus Basel gekommen war und nur noch bis 2023 vertraglich gebunden ist. "Ich bin schon lange hier und habe schon viele schöne Sachen mit diesem Klub erlebt. Ich habe immer gesagt, solange ich hier spiele, werde ich alles, was ich habe, für diesen Klub geben."

Dass sein neuer Trainer gerne noch lange mit ihm weiterarbeiten würde, ist dagegen schon lange klar. "Yann ist ein super Typ, ein überragender Torhüter", wiederholte Daniel Farke am Freitagabend einmal mehr. "Er hat eine traumhafte Karriere bei Borussia und wird diese Karriere auch weiter bei Borussia haben. Er ist einer der besten Torhüter international. Wir haben überhaupt kein Bestreben, einen Torhüter, eine Person mit so einer Klasse abzugeben. Wir sind froh, dass wir Yann haben."

Dass sich Sommer nach dem zweiten Heimsieg der Saison und dem zumindest vorübergehenden Sprung an die Tabellenspitze der Bundesliga überhaupt zu seiner Zukunft äußern musste, gefiel Farke indes weniger. "Wie könnt ihr ihm nach so einem Spiel so eine Frage stellen?", fragte er. "Die Jungs können doch nicht eine Sekunde nach dem Abpfiff eine perfekt vorbereitete Pressemitteilung rausgeben."