Prognosen zum 3. Spieltag: Kommen Werder und S04 unter die Räder?

15:21Der 3. Spieltag der Fußball-Bundesliga steht an! In unserem neuen Format "Das schnelle Orakel" sprechen wir über die Partien des Wochenendes und geben unsere Tipps ab. Für kicker-Reporter Sebastian Wolff steht fest: Nicht nur an diesem Spieltag werden Werder Bremen und der FC Schalke 04 Probleme bekommen.