Nächste Sensation: Eisenach ringt auch Flensburg nieder

3:01Aufsteiger ThSV Eisenach hat mit dem 28:27 gegen die SG Flensburg-Handewitt für die nächste Überraschung in der Handball Bundesliga gesorgt und damit zugleich die letzten theoretischen Zweifel am Klassenverbleib ausgeräumt. "Einfach geil, wir haben es geschafft", so Neu-Nationalspieler Marco Grgic.